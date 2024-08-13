Екатеринбург в огне: в российском городе раздалась серия взрывов. Фото

В ночь на вторник, 13 августа, россияне пожаловались на громкий взрыв в городе Екатеринбург в Свердловской области страны-агрессора. После него начался сильный пожар.

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Дым и зарево было видно из разных районов города. Об этом пишут российские пропагандистские каналы в Telegram.

Взрыв якобы прогремел в районе ТРЦ "Мега" на улице Металлургов.

"Свидетели рассказали, что неподалёку от улицы Металлургов в Екатеринбурге был слышен громкий взрыв, после этого местные увидели языки пламени. Зарево от пожара и дым видны за несколько километров", – сказано в сообщении одного из российских ресурсов в соцсети.

На место отправились сотрудники МЧС страны-агрессора. Позже в российском ведомстве сообщили, что якобы горит коллективный сад на площади 250 кв.м.

Напомним, что в ночь на 12 августа было громко в Московской области. Россияне жаловались на взрывы в городе Щелково, населенный пункт якобы атаковали БПЛА. Целью ударных беспилотников мог быть военный аэродром окупантов "Чкаловский". Также громко было в Воронеже.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Липецке в ночь на 9 августа прогремели громкие взрывы и начался пожар в районе военного аэродрома, там начали детонировать боеприпасы. После этого в близлежащих населенных пунктах была объявлена эвакуация, российская авиация тоже стала покидать базирование.

Последствия удара украинских войск по аэродрому "Липецк" зафиксировали спутниковые снимки. На них видно, что склады снарядов практически сравнены с землей.

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