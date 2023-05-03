Дронов было два: момент ночной атаки на нефтебазу в порту Тамани попал на видео

Государство-террорист Россия показало момент ночной атаки дронов на нефтебазу в Краснодарском крае. В РФ утверждают, что один из БПЛА якобы сбили силы противовоздушной обороны, а второй упал на резервуар.

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При этом оккупанты утверждают, что БПЛА упал на резервуар якобы после того, как его сбила ракета ПВО. Видео с моментом взрыва опубликовали российские пропагандистские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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