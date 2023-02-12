"Дойдем до Польши!" Кадыров снова разразился угрозами по взятию Киева. Видео

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров снова размечтался о захвате украинских городов, в частности Одессы, Харькова и Киева. После этого путинский подхалим собрался дойти до Польши.

Видео дня

Об этом Кадыров говорил на совещании со своими террористами в Грозном. Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы заберем и Одессу, и Харьков, и Киев, дон", – мечтал лидер Чечни.

Он подчеркнул, что сейчас в России все структуры объединились вокруг призыва кремлевского диктатора и дают такие "показатели, которые даже не снились войскам НАТО и Евросоюза".

"Мы пробьемся, дон, и дойдем до Польши, которая кричит во всю, хотя не имеет никаких возможностей, дон", – грозился Кадыров.

Напомним: ранее он заявил, что до конца 2023 года война России против Украины закончится и Западу придется снова сотрудничать с Москвой. К тому же в начале июня 2022 года помощник Кремля говорил, что надеется на окончание "спецоперации" тоже до конца года.

"И, как всегда, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет", – сделал он пропагандистское заявление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша уже не впервые стала объектом угроз Кадырова. Ранее он уже озвучивал мечты по поводу "демилитаризации" и "денацификации" этого государства. Он выдал, что хочет бороться с сатанизмом по всей Европе и, прежде всего, именно на территории Польши;

– также Кадыров обвинил Украину и Европу в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в 90-е годы. Он утверждает, что ныне Чечня не может существовать без России, потому что сама себя она тогда не прокормит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!