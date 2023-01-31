''Где вы были?'' Кадыров обвинил Украину и Запад в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость. Видео

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обвинил Украину и Европу в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в девяностые годы. Он утверждает, что ныне Чечня не может существовать без России, потому что сама себя она тогда не прокормит.

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Об этом сторонник войны РФ против Украины заявил в обращении, комментируя заявление премьера Польши Тадеуша Моравецкого о поддержке Ичкерии. Напомним, что это провозглашенное в 90-х годах чеченцами-сторонниками независимости от России государство, фактически прекратившее свое существование во время Второй российско-чеченской войны (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию? Когда мы отстаивали независимость? Почему европейские государства, в частности Украина, не поддержали нас? И теперь вы решили поддержать несуществующее государство", – высказался Кадыров.

По его словам, как отдельное государство Чечня якобы не может существовать, потому что она "не сможет прокормить свое население".

"Мы определили свою судьбу, и мы хотим быть в составе Российской Федерации", – заявил он.

Отметим, что Рамзан Кадыров и его отец Ахмат Кадыров во время Первой российско-чеченской войны (09.12.1994 – 31.08.1996 гг.) выступили против РФ, но в начале второй (07.08.1999 – 15.04.2009) – перешли на ее сторону.

Ахмат Кадыров стал первым главой восстановленной в составе России Чеченской республики, а после его убийства лидером стал Рамзан Кадыров.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил убеждение, что Чечня могла бы стать независимой от России. Он подчеркнул, что эта страна на протяжении веков боролась за свою свободу и заслуживает ее. Политик в целом поддержал идею освобождения народов, ныне входящих в состав РФ и находящихся "в тюрьме".

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года депутаты Верховной Рады Украины признали Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Россией. Также украинский парламент осудил геноцид чеченского народа, проводимый РФ.

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