Кадыров заговорил о сроках завершения войны в Украине и размечтался о Западе на коленях

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что до конца 2023 года война России против Украины закончится и Западу придется снова сотрудничать с Москвой. При этом в начале июня 2022 года пособник Кремля говорил, что надеется на окончание "спецоперации" также до конца года.

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Новый "прогноз" глава Республики Чечня озвучил в интервью своему министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. Оно было опубликовано 7 февраля.

"До конца года спецоперация закончится", – уверенно сказал путинский чиновник.

Кадыров размечтался о том, что в результате российско-украинской войны Запад якобы "встанет на колени".

"И, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет", – сделал пропагандистское заявление он. Более того, Кадыров считает, что европейские власти признают, что сейчас были "неправы".

Напомним: глава Чечни уже выступал в роли "эксперта" по "СВО" и пророчил, что она закончится в 2022 году. "Я думаю, больше продолжаться не будет… Я уверен, что конец будет этому всему, и все те предпосылки к этому, они уже есть", – несвязно говорил он прошлым летом.

Российская пропаганда об этом заявлении Кадырова "случайно забыла", зато массово растиражировала его новый прогноз об окончании войны в 2023 году.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно Кадыров размечтался о "демилитаризации" и "денацификации" Польши, поскольку он хочет "бороться с сатанизмом" по всей Европе.

– Также Кадыров обвинил Украину и Европу в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в 90-е годы. По его словам, сейчас Чечня не может существовать без России, поскольку сама себя не прокормит.

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