Кадыров размечтался о ''демилитаризации'' и ''денацификации'' Польши: хочет бороться с сатанизмом во всей Европе

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает мечтать о том, что будет после окончания войны в Украине (в которой, как он считает, победит РФ) и пытаться запугивать другие страны. В этот раз объектом его угроз снова стала Польша.

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Приспешник российского диктатора Владимира Путина размечтался о "демилитаризации" и "денацификации" этого государства. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Он выдал, что хочет бороться с сатанизмом по всей Европе и в первую очередь именно на территории Польши.

Новая порция угроз Кадырова в адрес Варшавы последовала за новостью о том, что Польша запросит больше оружия у Соединенных Штатов Америки.

"Теперь и Польша будет клянчить вооружение у Штатов...В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве", – написал он.

Кадыров добавил, что поляки якобы "вовремя спохватились". Глава Чечни также заявил, что Россия может прибегнуть в Польше к своему любимому методу разжигания конфликтов – провести в одном из регионов фейковый референдум о "независимости". Этому будет способствовать сложная, по его словам, обстановка в стране.

"В июле пройдет ежегодный Марш автономии Силезии, который каждый раз привлекает все больше и больше участников. По мне, так этот регион Польши заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь", – пишет Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рамзан Кадыров обвинил Украину и Европу в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в 90-е годы. По его словам, сейчас Чечня не может существовать без России, потому что сама себя она тогда не прокормит.

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