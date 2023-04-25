"Воздушный щит Москвы оказался сильно дырявым": Кремль готовится к диверсиям и терактам в "сердце" РФ

Обстановка в России с каждым днем становится все более напряженной из-за атаки беспилотников. С противовоздушной обороной у оккупационной армии реальная проблема: дошло уже и до того, что пришлось закрывать небо над московским аэропортом. Теперь под угрозой военный парад, который собираются провести на Красной площади столицы РФ 9 мая.

Видео дня

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Атака беспилотников и дырявое ПВО

Если недавно БПЛА, которые в России упорно называют украинскими, фиксировали преимущественно в приграничных областях РФ – Белгородской. Брянской, Курской – то сейчас ситуация кардинально изменилась. Только за выходные в Москве и Подмосковье сообщили минимум о пяти беспилотниках.

В лесном массиве вблизи города Ногинск (38 км от МКАД) местная жительница нашла первый БПЛА. Россияне утверждают, что это якобы украинский дрон UJ-22 Airborn, который был начинен 17 килограммами взрывчатки.

Впоследствии рядом с ним нашли еще и квадрокоптер с камерой. "В силовых структурах предположили, что он мог корректировать полет беспилотника", – пишет российское "Агентство. Новости".

Третий БПЛА нашли жители Павло-Посадского городского округа возле садоводового товарищества "Родничок". Размер "птички" – два на два метра с двумя парашютами. Взрывчатки на нем не было.

Квадрокоптер залетел еще и на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода. По данным источников ВЧК-ОГПУ, это был Mavic, оборудованный видеокамерой. "На место тут же прибыли сотрудники всех ведомств и званий... Как признают сами сотрудники безопасности, МНПЗ является одним из самых уязвимых объектов "Газпромнефти" в российской столице", – пишет канал.

Сделан вывод и о дырявости "воздушного щита".

Еще один дрон засекли уже в районе московского аэропорта "Внуково", а это всего 10 км от МКАД. Из-за этого вечером 24 апреля было закрыто воздушное пространство над аэропортом, все рейсы были задержаны. Также "стопнули" вылет бортов из других аэропортов России в Москву – в частности, из питерского "Пулково".

"Нечего смердам по Европам летать"

Российский аналитик и блогер Анатолий Несмиян назвал такую ситуацию вполне ожидаемой.

"Телеги, брички и баржи с бурлаками. Вполне скрепный набор. Вы же хотите в славные времена царя-батюшки? А там самолетов не предусмотрено. Как там Захарова несколько лет назад говорила, что нечего всяким смердам по Европам летать. Вот теперь и вам придется со смердами отвыкать от цивилизации. Мечты исполняются. А вообще, судя по всему, спецоперация идет строго по плану. Видимо, там четко написано: через 14 месяцев - коллапс московского авиаузла. Пусть даже временный и технический. Все по расписанию, день в день", - прокомментировал Несмиян.

Новость о закрытом небе над "Внуково" вызвала у россиян страх и злость, которыми они щедро делились в социальных сетях. Главный темой дня стало "дырявое ПВО".

Также россияне вспоминали, как в январе Путину и его близким приставили персональную установку ЗРПК "Панцирь-С1". Они были замечены рядом с резиденций президента России в Новгородской области, на зданиях в центре Москвы и на небольшом отдалении от подмосковного Рублевского шоссе, где живет российская "элита".

Парад под угрозой

Военный парад на 9 мая – еще одна скрепа путинского режима: показать всю "силу и мощь второй армии мира". Из-за отсутствия успехов на фронте остается разве что это, однако и тут возникла проблема.

В ряде регионов РФ уже отменили проведение военных парадов, в частности – в от них отказались в Курске и Белгороде. А в Красноярском крае "мощь" пока что планируют показать только в Новороссийске. Однако учитывая слухи о возможной атаке на военные объекты оккупантов и в этом городе, все может измениться в ближайшие дни.

Но самый главный вопрос – что будет с "демонстрацией силы" в Москве 9 мая, где должен состояться "главный парад страны".

Риски растут в геометрической прогрессии, однако отказаться от парада Кремль попросту не может: все это воспримут как полную беспомощность. Потому подготовка идет полным ходом, однако есть нюанс.

Сегодня стало известно, что Федеральная служба охраны с 27 апреля закрывает вход на Красную площадь аж на две недели – вплоть до 10 мая.

Это беспрецедентные меры, на которые пошла власть на фоне атаки беспилотников и угрозы диверсий. А вот как пройдет сам парад и не станет ли он еще одним унижением для российского диктатора – скоро увидим.