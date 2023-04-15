'Некому идти?' В Москве отменили парад на 1 мая: украинцы отреагировали

В этом году в столице страны-агрессора РФ в Москве решили отменить традиционный парад на 1 мая. Его побоялись проводить из-за "повышенного уровня террористической опасности", писали в росСМИ.

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Российские власти заявили, что опасность есть даже для тех регионов, которые расположены дальше мест проведения "спецоперации". Украинцы отреагировали на новость об отмене парада в сети

Комментаторы предположили, что, вероятно, на это мероприятие просто некому будет прийти.

"А что произошло?", "Сериал "Киев за три дня" продолжается", "Орки, кучкуйтесь! Плотнее ряды!", "У них теперь их вообще никогда не будет!" – писали они.

Теперь украинцы ждут, что в Москве отменят и парад на 9 мая, ведь по Красной площади спустя год полномасштабной войны, скорее всего, уже нечему будет ехать и маршировать.

Ранее этот праздник "победобесия" уже отменили в регионах РФ, приближенных к Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму и Севастополе передумали проводить демонстрации 1 мая и военный парад и пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая "из соображений безопасности". Однако потом ему пришлось забрать свои слова назад .

– В российском Курске отказались от проведения парада на 9 мая этого года "из соображений безопасности". Ранее такое решение уже было принято в Белгороде.

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