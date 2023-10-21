Депутат Госдумы РФ предложил 'изолировать' или 'уничтожить' пятую часть населения России. Видео

Депутат Государственной думы страны-агрессора РФ Андрей Гурулев отметился скандальным заявлением. Он предложил "разобраться" с той частью населения России, которая не поддерживает диктатора Владимира Путина.

По мнению политика, те 20% населения, которые недовольны президентом РФ, должны быть "изолированы" или "уничтожены". Об этом Гурулев заявил в эфире пропагандистского ток-шоу на росТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хотел бы, чтобы в нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена", – выдал он.

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Так Гурулев рассуждал о президентских выборах, которые в России проведут в 2024 году. Он уверен, что на них снова победит Путин и это якобы будет "его личная заслуга".

"Я железно знаю, что он победит капитально. Это состояние нашего общества", – заявил депутат.

Отметим, что тот уровень поддержки Путина и его политики в РФ, о котором говорит Гурулев – это цифры, которые демонстрируют все последние социологические опросы в России. О том, насколько они соответствуют действительности, остается лишь догадываться.

Как сообщал OBOZ.UA, пропагандист канала Соловьев Live Евгений Сатановский набросился на спикера МИД РФ Марию Захарову. Он назвал ее "сильно выпивающей шмарой" из-за позиции по поводу войны Израиля и ХАМАС.

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