Пропагандист канала Соловьев Live Евгений Сатановский набросился на спикера МИД РФ Марию Захарову. Он назвал ее "сильно выпивающей шмарой" из-за позиции по поводу войны Израиля и ХАМАС.

Представительница российского внешнеполитического ведомства, по словам Сатановского, не считает нужным скрывать собственный антисемитизм, который в РФ проявляется на официальном уровне. На оценку пропагандиста обратил внимание журналист Денис Казанский.

Он опубликовал фрагмент эфира Сатановского, в ходе которой тот обозвал Захарову из-за ее антиизраильских высказываний.

"Телеведущий канала Соловьев Live Евгений Сатановский назвал Марию Захарову "пьяной шмарой" за ее антиизраильские высказывания. Тот случай, когда даже российские пропагандисты признают, что в РФ на официальном уровне существует антисемитизм", – написал Казанский.

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В опубликованном ролике пропагандист, а по совместительству один из ведущих российских экспертов в области политики Израиля, стран Близкого и Среднего Востока, крайне нелестно отзывается о Захаровой. Ее высказывания о военной операции ЦАХАЛ против боевиков палестинского террористического движения ХАМАС в секторе Газа серьезно обидели Сатановского, являющегося этническим евреем.

"Вот Маша Захарова, которая, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может и особо-то это не скрывает... Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа", – с плохо скрываемым раздражением выдал Сатановский.

Так, среди последних заявлений Захаровой о палестинско-израильской войне – требование к израильским властям "предоставить доказательства своей непричастности к ударам по больнице в Газе". Отчета перед Москвой она ждет, поскольку считает произошедшее с больницей "преступлением и актом расчеловечивания"

При этом нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября и совершенные боевиками зверства в отношении израильтян Захарова, похоже, ни тем, ни иным не считает. По крайней мере, заявлений с осуждениями терроризма ХАМАС с ее стороны так никто и не дождался.

Напомним, ранее в Израиле пригрозили России расплатой за поддержку террористов. Представитель правящей политической партии Израиля в эфире российского пропагандистского телеканала подчеркнул: израильтяне четко видят, что Москва поддерживает ХАМАС – и после победы в войне сделают все, чтобы РФ за это заплатила. В том числе, и на поле боя в Украине.