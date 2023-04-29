'ЧВК 'Вагнер' заканчивается': Пригожин сделал громкое признание после огромных потерь в Бахмуте. Видео

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сделал громкое заявление о том, что его группировака "заканчивается". Вскоре это преступное формирование "уйдет в историю".

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Об этом Пригожин говорил в интервью Telegram-каналу WarGonzo. Стоит отметить, что такую новость руководитель наемников преподнес достаточно обыденно, сделав ремарку, мол "ничего страшного, так бывает" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается. ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного, так бывает", – сказал Пригожин.

Напомним: ранее Пригожин устроил настоящую истерику из-за того, что украинские бойцы вот-вот пойдут в наступление, а его наемникам нечем воевать и их никто не прикрывает. По убеждению "повара Путина", контрнаступление ВСУ начнется после 2 мая, когда закончатся дожди и просохнет земля.

При этом, как сообщалось, ПВК "Вагнер" и регулярные вооруженные силы РФ, вероятно, потеряли значительное количество живой силы в боях за город Бахмут в Донецкой области. Это еще больше сдержит наступление государства-агрессора на населенный пункт, а также поставит под угрозу способность ЧВК сохранить свою влиятельную роль среди российских сил, воюющих в Украине.

Тем временем кладбище в станице Бакинской на Кубани, ставшее знаменитым уже и за пределами России тем, что там преимущественно хоронят боевиков ЧВК "Вагнер", стремительно продолжает расти. Так, всего за две недели на территории погоста появилось еще 60 свежих могил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пригожин приказал боевикам ЧВК не брать пленных. Он заявил, что отныне "вагнеровцы" будут "уничтожать всех". Такое решение он цинично "оправдал" якобы перехваченным разговором бойцов ВСУ, где говорят добить "300-го" "вагнеровца";

– в ISW сообщили, что Пригожин пытается убедить диктатора Путина перейти к обороне в Украине в преддверии потенциального контрнаступления ВСУ. Российское военное командование тоже настаивает, что нужно прибегать к оборонительным операциям, но не может прямо донести это до кремлевского лидера.

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