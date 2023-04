Пригожин и командование оккупантов просят Путина 'заморозить' войну, перейдя к обороне – ISW

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается убедить главу РФ Владимира Путина перейти к обороне в Украине в преддверии потенциального контрнаступления ВСУ. Российское военное командование тоже настаивает, что нужно прибегать к оборонительным операциям, но не может прямо донести это до кремлевского лидера.

Видео дня

Такие их действия указывают на то, что группа, которая хочет "заморозить" войну вдоль нынешних линий фронта, не полностью убедила российского диктатора в своих взглядах. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Как отмечается, 21 апреля Пригожин заявил, что России необходимо закрепиться в Украине таким образом, чтобы "вырвать российские силы с их позиций можно было только когтями противника". Его комментарий последовал за обсуждением результатов встречи в формате "Рамштайн", на которой Запад подтвердил обязательства по обучению большего количества украинских воинов и постоянную военную поддержку Украины.

Главарь "вагнеровцев" отметил, мол, Украина попытается "разорвать" оккупационные войска, поэтому России необходимо противостоять таким атакам. Военные аналитики говорят, что в своей недавней риторике основатель ЧВК становился все более паникерским и делал аналогичные заявления о неопределенном будущем российских наступательных операций на Донбассе.

"Примечательны призывы Пригожина к усилению обороны РФ на оккупированных территориях и частые обсуждения перспектив украинских контрнаступлений, поскольку они указывают на то, что он пытается усилить дискуссию в российском информационном пространстве внутри страны. Однако Россия продолжает вести наступательные операции в Донецкой и Луганской областях", – указали в ISW.

Там почеркнули, что Пригожин также выступает за то, чтобы Кремль сосредоточился на удержании нынешних линий фронта, а не стремился к новым достижениям, чтобы российские силы могли восстановить свою боеспособность для будущих наступательных операций.

Он не выступает за то, чтобы Россия прекратила войну и вела переговоры с Украиной и Западом, как сообщали некоторые российские и западные источники, а вместо этого осуждает фракцию в Кремле, которая надеется положить конец войне путем переговоров.

На самом деле Пригожин утверждает, что России необходимо встретить предстоящее украинское контрнаступление в полном составе и попытаться удержать нынешние линии фронта, не прекращая войны и не вступая в мирные переговоры. Он заявляет, что пауза после кульминации украинской атаки позволит РФ "восстановить боевую мощь и заручиться националистической поддержкой" в ​​российском обществе для возобновления борьбы даже в случае поражения.

Пригожин также пытается переопределить и подорвать некоторые из ключевых максималистских целей Путина в Украине, а именно "денацификацию" и "демилитаризацию", чтобы свести к минимуму информационное воздействие, которое может возникнуть в результате перехода к обороне и отказа от усилий, чтобы получить больше земли сейчас.

Тем временем российское военное командование тоже пытается убедить Путина перейти к оборонительным операциям, но, возможно, не может прямо донести это до него. Некоторые ультранационалистические деятели в РФ утверждали, что министерство обороны сигнализировало об усилиях по набору 400 тысяч военнослужащих по контракту, чтобы гарантировать, что у Кремля достаточно сил для защиты существующих линий фронта и эффективного замораживания их в Украине.

Российское военное командование также перебрасывает призывников для удержания позиций оккупантов в Крыму и, возможно, планирует подготовить другие ресурсы, чтобы гарантировать, что РФ сможет удержать некоторые позиции после того, как потенциальное украинское контрнаступление достигнет кульминации.

По мнению экспертов, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского генштаба Валерий Герасимов осознают угрозу украинского контрнаступления, но продолжают посылать контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций по настоянию Путина.

Кремлевские источники ранее сообщали, что российский диктатор предпочитает лояльность компетентности, и это мнение, вероятно, мешает Шойгу и Герасимову сосредоточиться на создании оптимальных условий для эффективной обороны, отказываясь тратить российские элитные подразделения в изнурительных боях ради незначительной выгоды.

"Шойгу и Герасимов, скорее всего, не смогли убедить Путина провести мобилизацию в мае 2022 года, несмотря на то, что Россия нуждалась в такой мере для восстановления сил, необходимых для продолжения наступательных операций на Украине. Возможно, российское военное командование частично наладило свои натянутые отношения с Пригожиным, чтобы через российское информационное пространство убедить Путина прекратить наступательные операции", – отметили в ISW.

Там считают: то, что Путин продолжает настаивать на наступательных операциях России на востоке Украины, говорит, что группа, которая хочет "заморозить" войну вдоль нынешних линий фронта, не полностью его убедила. Российский диктатор может колебаться в отношении прекращения огня из-за влияния избранных неизвестных сторонников войны или из-за беспокойства о последствиях для стабильности своего режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо войны против Украины, пошедшей вразрез с планами Путина, обострилась ситуация и внутри РФ. Мужчины, которые мгновенно оказались невыездными, теперь еще могут получить электронные повестки. Для подавления протестов Кремль уже принимает меры – готовится к протестам и вооружает к зубам спецназ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!