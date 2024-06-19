'Новая ось тирании работает': министр обороны Британии объяснил, как следует воспринимать визит Путина в КНДР

Визит российского диктатора в Северную Корею является предупреждением для мира. Ибо новая ось тирании работает над тем,чтобы взорвать основы свободы и демократии.

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Такое мнение высказал в Х (Twitter) министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Он отметил, что "причудливые сцены по визиту Путина в Северную Корею следует воспринимать как предупреждение".

"Только укрепив наши Вооруженные силы, мы сможем их сдержать. Но лейбористы хотят оставить нас беззащитными, пока наши враги держат нас под прицелом", – говорится в сообщении главы британского минобороны.

Напомним, что после всех ритуалов с массовым привлечением подданных, характерных для северокорейской диктатуры, Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Настоящий договор, в частности, предусматривает взаимную военную помощь при агрессии против одного из участников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пхеньяне Путин провел встречу тет-а-тет с главой КНДР Ким Чен Ыном. После встречи Путин заявил о "новом фундаментальном документе, который станет основой для будущих отношений между странами в длительной перспективе".

Ранее сообщалось, что визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею, вероятно, является жестом доброй воли по отношению к лидеру КНДР Ким Чен Ина, чтобы помочь легитимизировать режим его партии как внутри страны, так и за рубежом. Глава Кремля рассчитывает на дополнительную помощь в будущем, которая может варьироваться от дополнительных запросов на поставку оружия вплоть до рабочей силы.

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