'Объезжает союзников': Черногор объяснил, что стоит за визитом Путина в КНДР

Визит российского диктатора Владимира Путина в КНДР является логичным шагом после его так называемой инаугурации. Глава Кремля объезжает союзников – был в Китае, затем в Беларуси, теперь поехал в Северную Корею. Глобальных последствий для Путина это иметь не будет, однако любые связи с другими странами играют на усиление России.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор. Он отметил, что в КНДР было подписано соглашение о партнерстве, чтобы узаконить поставки в Москву, в частности, боеприпасов.

"Это его первый визит за 24 года. После инаугурации, так называемой, это логические шаги. Объезжает союзников – был в Китае, был у Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. – Ред.), сейчас поехал в КНДР. Думаю, что основная тема договоренности – это действительно партнерство. Они так и подписали договор о стратегическом партнерстве для того, чтобы узаконить те контакты и те поставки, которые они уже осуществляют, в первую очередь, боеприпасов", – сказал Черногор.

Он напомнил, что лидер КНДР Ким Чен Ын в сентябре 2023 года ездил в Россию, а теперь Путин приехал в Пхеньян. Страны является союзниками, поэтому ничего удивительного в таких поездках нет и глобальных последствий от них не будет.

"Для Путина никаких глобальных последствий это иметь не будет. Просто уровень противостояния со стороны Путина по отношению к странам Запада уже не так высок, ничего такого нет в этом визите. Тем более, что прошлый визит, наоборот, руководитель КНДР ездил в Россию, а сейчас руководитель России поехал в КНДР. Они союзники, что тут, чему здесь удивляться. Если Запад позволяет объединяться странам зла, то они будут объединяться", – отметил эксперт.

Также он высказался о том, будет ли этот визит иметь последствия в контексте полномасштабного вторжения России в Украину. Черногор отметил: если подтвердятся слухи об увеличении количества поставок северокорейских боеприпасов в армию РФ, то это, конечно, будет играть в пользу Москвы и будет иметь последствия на фронте.

"Если еще они смогут договориться о другом военном сотрудничестве и позволят, например, чтобы корейские военные воевали на стороне России, это также может играть против Украины. Даже торговые и военно-промышленные связи также играют на усиление России и замену каких-либо западных частей вооружения или боевой техники. Совместимость северокорейского оружия и техники высокая, потому что оно делалось по советским образцам. Поэтому это все в пользу агрессивной политики Российской Федерации", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 июня Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом, впервые за 24 года. В Пхеньяне он провел встречу тет-а-тет с главой КНДР Ким Чен Ином.

– Во время визита РФ и КНДР заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Договор предусматривает взаимную военную помощь в случае агрессии против одного из участников.

– Кроме того, Ким Чен Ын заявил о "полной поддержке" войны России против Украины. Ведь на украинской земле Россия якобы "защищает" свои суверенитет, территориальную целостность и интересы безопасности.

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