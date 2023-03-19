В 260 км от Москвы: в Тульской области упал БПЛА "без опознавательных знаков", на место по тревоге отправили спецслужбы

На территории Тульской области (РФ) 19 марта упал беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Российские "правоохранители" экстренно выехали на место ЧП, чтобы выяснить, чей БПЛА это был и что именно произошло.

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Беспилотник (о его типе информации нет) нашли в Одоевском районе, между деревнями Петровское и Маловель. По данным Google Maps, это примерно 258,6 км от Москвы, если ехать по дороге (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Комитет региона по региональной безопасности подтвердил инцидент. Пострадавших, как заявляется, нет.

Напомним, что в ночь на 10 марта в районе Новой Москвы заметили три неизвестных беспилотника. Они летали неподалеку от воинской части Воздушно-космических войск РФ, где обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону столицы страны-агрессора. В сети писали, что операторов дронов не нашли, а сами БПЛА никто не сбил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 марта в российском Долгопрудном (Подмосковье) произошел пожар на химзаводе. Заявлялось, что загорелась емкость с реагентами, один человек получил ожоги.

– 13 марта в подмосковном Одинцово загорелся один из складов – огонь разошелся на площади 4300 кв. м, произошло обрушение кровли. ЧП напугало местных жителей, которые подняли панику, заявляя о взрывах.

– А 11 марта в Москве загорелось здание, где находился офис пропагандистского телеканала "Спас".

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