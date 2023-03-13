В Подмосковье заметили загадочные дроны у воинской части, которая "прикрывает" небо над столицей России

В районе Новой Москвы заметили три неизвестных беспилотника. Они летали неподалеку от воинской части Воздушно-космических войск РФ, где обеспечивают противоздушную и противоракетную оборону столицы страны-агрессора.

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Об этом 13 марта сообщил один из пропагандистских Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники. Когда именно произошел инцидент, уточнений нет.

Заявляется, что дроны вели наблюдение за военным объектом. Они якобы взлетели из лесополосы рядом с частью и поднялись на высоту около 200 метров, но у ВЧ "снизились, покружились и улетели обратно".

БПЛА заметили часовой КПП и патрульные полицейские, о чем доложили командованию. Впрочем, дроны не были сбиты, хотя и летали в районе ПВО.

"Правоохранители обследовали лес, но следов операторов дрона не нашли. БПЛА были солидного размера и оборудованы бело-красными сигнальными огнями", – написали пропагандисты.

На следующие сутки один из беспилотников снова заметили недалеко от воинской части. Он летел в сторону АЗС "Татнефть" близ поселения Краснопахорское.

Напомним, что о дронах под Москвой ранее сообщал другой источник. Там заявляли, что российские полицейские видели четыре БПЛА в ночь на 10 марта в том же районе. Возможно, речь идет об одном и том же случае.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В подмосковном Одинцово (РФ) 13 марта загорелся склад – огонь разошелся на площади 4300 кв. м, произошло обрушение кровли. ЧП напугало местных жителей, которые подняли панику, заявляя о взрывах.

– 11 марта в Москве загорелось здание, где находился офис пропагандистского телеканала "Спас".

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