В России продолжаются загадочные возгорания. В Москве 11 марта загорелось здание, где располагается офис пропагандистского телеканала "Спас".

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Об этом сообщают пропагандисты другого псевдоправославного канала "Царьград". Официально в РФ уже заявили, что пострадавших вследствие пожара нет, а причины возгорания пока неизвестны.

Как пишут российские пропагандисты, сильный пожар вспыхнул в московском офисном центре, где расположена редакция телеканала "Спас" по улице Академика Королева. Ему присвоен второй ранг сложности.

Источник возгорания, сообщают российские СМИ, находился на первом этаже, якобы в помещении типографии. Пожарным уже удалось локализировать горение, а к 16 часам ликвидировать пожар.

Также сообщалось, что из здания эвакуировали пять человек, пострадавших, уверяют в РФ, не было.

"Отметим, что в здании находятся офисы телеканала "Спас", Российской телевизионной и радиовещательной сети и других организаций. Что стало причиной возникновения огня, пока не уточняется", – заявили в "Царьграде".

Известно, что офисное здание расположено рядом с телецентром "Останкино".

Интересно, что некоторые популярные российские паблики информацию об эвакуации всех людей из здания называют "предварительной". Они также пишут, что пожар был ликвидирован на площади в 50 кв м. Здание до сих пор переполнено дымом.

Напомним, ранее стало известно, что под Москвой вспыхнул масштабный пожар на коксогазовом заводе. Масштабное возгорание в одном из цехов произошло после взрыва.

Также сообщалось, что за пару дней до того в Краснодаре на территории летного училища прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Официально факт возгорания в училище категорически отрицали, местные жители тем временем публиковали десятки фото с огромным столбом дыма над территорией учебного заведения.