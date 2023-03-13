''Что-то взрывается и горит'': в Подмосковье произошел мощный пожар на складе, огонь охватил более 4000 кв. м. Видео

В подмосковном Одинцово (РФ) 13 марта загорелся один из складов – огонь разошелся на площади 4300 кв. м, произошло обрушение кровли. ЧП напугало местных жителей, которые подняли панику, заявляя о взрывах.

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По данным российского МЧС, возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Об этом пишут росСМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, улица Зеленая, дом 10. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений, было установлено, что происходит возгорание склада", – отметили спасатели.

Что хранилось на указанном складе, в ведомстве не уточнили. Тем временем россияне, живущие поблизости, подняли панику из-за звуков взрывов.

"Валит черный дым. Что-то взрывается, горит и воняет паленой резиной", – комментировали они.

К тушению пожара МЧС задействовало 83 человека и 23 единицы спецтехники. Спасатели поспешили утихомирить россиян, утверждая, что провели замеры воздуха на месте ЧП и вредных веществ не обнаружили.

Спустя некоторое время открытое горение на складе в Одинцово было ликвидировано. Там зафиксировано обрушение кровли на площади 2000 кв. м., о пострадавших информации нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России продолжаются случаться загадочные пожары. В прошлую субботу, 11 марта, в Москве загорелось здание с офисом пропагандистского телеканала "Спас".

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