Горит емкость с реагентами: под Москвой загорелся пожар на химическом заводе. Видео

В субботу, 18 марта, в российском Подмосковье произошел пожар произошел на химзаводе. Огонь вспыхнул на химическом производстве в Долгопрудном.

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Об этом сообщает российский "Интерфакс". Отмечается, что воспламенилась емкость с реагентами (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На химическом производстве в Долгопрудном (Московская область) горит емкость с реагентами", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, один человек получил ожоги.

"По адресу Лихаческий проезд, дом 5, горит емкость с химической жидкостью на площади 50 квадратных метров. Есть один пострадавший", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Также известно, что в 20:38 по московскому времени пожарными объявлена ликвидация открытого горения.

Кроме того, в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что в связи с возникновением пожара на территории предприятия "Тонкий Органический Синтез" в Долгопрудном осуществлен выезд на место с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. На данный момент отобраны пробы и направлены в лабораторию для проведения исследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ростовской области РФ загорелся нефтепровод на территории нефтеперерабатывающего завода. Причиной пожара были названы нарушения технологического процесса.

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