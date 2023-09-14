Боятся бунта? В РФ пропагандистам запретили даже упоминать о мобилизации

В российских соцсетях в начале сентября начали распространять якобы фейковый приказ о новой волне мобилизации, что вызвало общественный резонанс. Так, администрация президента РФ Владимира Путина призвала пропагандистов не вспоминать о слухах относительно второй волны мобилизации и даже не цитировать официальные опровержения по этому поводу.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Meduza. Как сообщил изданию работник одного из провластных таблоидов, такие комментарии российских СМИ набирают большое количество просмотров, а россияне привыкли считать, если "власть что-то опровергает, значит, это точно произойдет".

Поэтому российские провластные СМИ получили "настоятельную просьбу" как можно меньше освещать тему мобилизации. Просьба администрации Путина, в частности, касается заявлений председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Этот российский депутат "прославился" в сентябре прошлого года, когда "опроверг" подготовку к мобилизации в РФ прямо в преддверии ее начала. Также комментируя изменение призывного возраста, он уверял, что в армию больше не будут призывать 18-летних и на службу будут набирать только с 21 года. Однако российские власти подняли только верхний предел призыва (до 30 лет) – а нижний оставили неизменным.

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Вместо публикаций о возможной мобилизации в России Кремль предлагает пропагандистам акцентировать внимание на сообщениях об успешном наборе контрактников.

Источник, близкий к администрации президента РФ, обосновывает такую рекомендацию тем, что упоминание о возможной мобилизации вызывает серьезную тревогу в обществе. Поэтому российские власти решили избегать упоминаний об этом, чтобы "не триггерить население".

В то же время такая "тревожность" накануне президентских выборов 2024 года не нужна Кремлю, поскольку это может привести к протестным настроениям у граждан РФ.

"Такие будут голосовать против Путина или не пойдут на выборы", – заявил источник.

Это прямо противоречит целям политического блока администрации российского президента, которая заключается в том, чтобы обеспечить Путину чрезвычайно высокие результаты на выборах 2024 года.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в ближайшее время Россия, вероятно, приступит к массовой принудительной мобилизации населения на временно оккупированных ею территориях. По разным оценкам, на войну россияне могут призвать от 400 до 700 тысяч человек.

Напомним, что в британской разведке сообщили, что мобилизация граждан на войну против Украины бьет по экономике страны-агрессора. Нехватка рабочей силы в сфере промышленности РФ достигла нового максимума.

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