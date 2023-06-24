Бомбардировки трассы, сбитые вертолеты и самолет: противостояние Пригожина и Шойгу набирает обороты в РФ, вмешался Кадыров. Фото и видео

Российские СМИ сообщают, что российская армейская авиация нанесла удары по колоннам "вагнеровцев" на трассе М-4 "Дон", соединяющей Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск. По ним якобы сбрасывали ФАБы, в ответ наемники начали сбивать российскую авиацию: сообщается минимум о трех сбитых вертолете и одном самолете.

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Между тем, пока частная армия Евгения Пригожина продолжает движение в Москву, на ситуацию отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, он заявил, что его боевики выдвинулись для подавления мятежа. А "вагнеровцы" вступили в несколько столкновений с армейцами.

Так, ряд российских пабликов, в том числе и связанный с ЧВК "Вагнер", заявили об ударах российской авиации по колоннам "вагнеровцев", двигавшимся от Воронежа в направлении Москвы по трассе М-4 "Дон".

В частности, пишут о сбросе ФАБов. Сообщается, что под удары попадают и гражданские автомобили.

Также под "раздачу" попал автомобильный мост в районе города Богучара.

"Военные взорвали автомобильный мост над трассой "Дон" в 2 км от города Богучар, который был развязкой между ней и региональными дорогами, рассказали очевидцы. Для этого могли использоваться тяжелые авиабомбы ФАБ-500, которые до этого применялись против украинской инфраструктуры. Находилась ли в момент бомбардировки колонна ЧВК на мосту, неизвестно", – отмечает одно из российских изданий.

Также российские "военкоры" сообщают, что если "вагнеровцы" продолжат свое движение, то ВС РФ подорвет три моста через реку Ока.

В ответ на удары авиации "вагнеровцы" начали сбивать российские вертолеты и самолеты.

Так, еще находясь в штабе МО РФ в Ростове-на-Дону, Пригожин заявил о сбитии трех российских вертолетов. Пропагандисты РФ сразу же подтвердили поражение двух Ми-8 и одного Ми-35.

Уже во время бомбардировок трассы М-4 появились сообщения об сбитом вертолёте российской армии. Российские паблики также показали фото якобы с места падения "птички". Не исключено, что это один из трех сбитых ранее вертолетов.

Впоследствии в том же Кантемировском районе Воронежской области якобы был сбит транспортный самолет.

"В Воронежской области потерпел крушение самолет АН-24. Вероятно, он мог быть сбит. Самолет упал неподалеку от населенного пункта Кантемировка. По предварительным данным, погибли как минимум 3 человека", – пишут пропагандисты.

Комментариев по поводу этих потерь в российском МО не делали.

Вместо этого с заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он вслед за президентом РФ Владимиром Путиным назвал действия Пригожина "ножом в спину" и "настоящим военным мятежом".

Кадыров поклялся в верности Путину.

"У нас есть Верховный Главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена, сам обзванивает командиров "на земле" и полностью контролирует ход проведения СВО. И решения Верховного Главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулёзно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он - все сразу! И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своём обращении к нации - это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина!" – выслужился перед диктатором глава Чечни.

Он призвал российских оккупантов "не вестись на провокации", назвал Пригожина предателем и умудрился и здесь вплести Запад.

"Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили - безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего! Посмотрите, как пользуются этой ситуацией наши враги на Западе. Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина. Происходящее - это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению", – написал Кадыров.

Он также заверил, что его "тик-ток-войска" уже направляются подавлять мятеж "вагнеровцев".

"Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зону напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!" – заявил глава Чечни.

А пока "кадыровцы" разогревают смартфоны перед "решающей битвой", "вагнеровцы" вступают в бои с российскими силовиками.

Так, одна из стычек произошла в Воронежской области, в районе населенного пункта Рогачевка.

"В селе Рогачевка Воронежской области начались бои. Местные жители эвакуируются. Кроме того, как пишет издание, неподалеку от местной нефтебазы были замечены солдаты ППК "Вагнер", – пишут местные СМИ.

Также российские пропагандисты сообщали о столкновениях на трассе Ростов-Москва, в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.

Там вроде бы произошла первая боевая стычка между передовыми группами ПВК "Вагнер", двигавшимися в сторону Москвы, и подразделениями Росгвардии. Согласно сообщениям, в результате перестрелки Росгвардия сбежала, бросив оружие и несколько БТР, а колонна "вагнеровцев" под командованием Дмитрия Уткина продолжила движение в сторону Москвы.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в нескольких регионах отмечено много военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.

В связи с происходящим с экстренным обращением выступил российский президент Владимир Путин. Он набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции, а также о том, что мятежники нанесли "удару в спину" России.

Тем временем в сети появилась карта, где разгорелось противостояние войск Шойгу и ЧВК "Вагнер". Согласно ей, под контролем Вагнера уже Ростов и Воронеж.