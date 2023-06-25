Блинкен о мятеже Пригожина против Путина: сомневаюсь, что мы увидели последний акт

Внутреннее напряжение в России, которое вылилось в попытку военного мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, никуда не исчезло. Сам факт такого выпада против российских властей свидетельствует о "трещинах" в путинском режиме, и он был, вероятнее всего, "не последним актом".

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Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии ABC This Week. Он убежден, что таким образом кто-то бросил вызов лидерству диктатора Владимира Путина в РФ.

"Картина все еще двигается, и я сомневаюсь, что мы увидели последний акт", – подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что не хотел бы спекулировать, однако проблемы очевидны.

"Есть Пригожин, который публично ставит под сомнение саму предпосылку российской агрессии против Украины, другие представления о том, что Украина или НАТО представляют какую-то угрозу для России. Есть кто-то, кто бросает вызов лидерству Путина очень публично и открыто", – отметил он.

По мнению госсекретаря США, так происходит прежде всего из-за неудач РФ на фронте в Украине, поскольку еще 16 месяцев назад государство-террорист во главе с диктатором собиралось захватить Киев за считанные дни, а сегодня им пришлось защищать Москву.

"Итак, я думаю, что это очевидно – мы видим, как появляются трещины. Куда они пойдут, если пойдут, когда пойдут, очень трудно сказать. Я не хочу спекулировать на этом. Я не думаю, что мы видели финальный акт" , – подытожил Блинкен.

Напомним, что наиболее преданные путинскому режиму силовики РФ также признали, что Кремль не выдержал испытания "внештатной ситуацией", когда Пригожин пытался устроить мятеж. Общий настрой у представителей силового блока свидетельствует, что изменения в руководстве страны-агрессора РФ неизбежны.

Однако источники в РФ утверждают, что изменения в минобороны и генштабе вряд ли произойдут и Шойгу вместе с Герасимовым останутся на своих должностях. В противном случае отставка министра обороны означала бы для Путина то, что он фактически признал давление со стороны "вагнеровцев" и расписался в своей слабости.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в МИД Италии пришли к выводу, что военный бунт в РФ, который на днях устроил, но так и не завершил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, дал свои результаты. Например, в представлении многих эти события в стране-агрессоре разрушили миф о единстве путинской России;

– тем временем большинство западных медиа, освещая события в России, сошлись в выводе, что независимо от продолжительности и результативности "бунта", он стал личным унижением для российского диктатора Владимира Путина и существенно пошатнул позиции путинского режима.

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