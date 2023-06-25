Бунт Пригожина уничтожил миф о единстве путинской России, – глава МИД Италии

Военный бунт в РФ, который на днях устроил, но так и не завершил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, дал свои результаты. К примеру, в представлении многих эти события в стране-агрессоре разрушили миф о единстве путинской России.

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"Переворот", конечно, не стал переломным моментом для войны в Украине, но показал, что сегодня российский фронт гораздо слабее. Такое мнение высказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Il Messaggero.

"Миф о единстве путинской России закончился. Эта внутренняя эскалация разделяет российских военных. Это неизбежный результат, когда вы поддерживаете и финансируете легион наемников", – сказал он.

Политик подчеркнул, что итальянское правительство не вмешивается во внутренние дела России, а только следит за безопасностью более 5400 своих граждан, находящихся в этой стране. А еще поддерживает контакты с российской дипломатией, чтобы "обеспечить цельность дипломатических и консульских структур".

"Одно можно сказать точно: сегодня российский фронт слабее, чем вчера. Я надеюсь, что мир теперь ближе. Мы ждем, чтобы понять следующие шаги России в Украине", – ответил Таяни на вопрос, наступил ли после бунта Пригожина переломный момент в войне РФ против Украины.

Также у него поинтересовались, может ли это восстание "вагнеровцев" иметь последствия для присутствия этих наемников в африканских странах. Министр отметил, что Италия очень тщательно оценивает происходящее с ЧВК "Вагнер" в Африке.

"Наемники Пригожина в регионе осуществляют деятельность, противоречащую итальянским и европейским национальным интересам. Конечно, мы надеемся, что "Вагнер" станет как можно менее влиятельным в этих регионах", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики убеждены, что после мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина репутация кремлевского диктатора Владимира Путина необратимо повреждена. На этот раз глава РФ сумел удержать в руках власть, но последние события говорят о том, что его дни подходят к концу.

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