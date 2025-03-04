Беспилотники атаковали Самарскую область РФ: горит НПЗ в Сызрани. Видео

В ночь на вторник, 4 марта, в Самарской области РФ были слышны взрывы. Беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

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Местные жители рассказали, что они слышали взрыв над заводов. Они публиковали кадры пожара, который вспыхнул после попаданий.

Отметим, что власти Самарской области эти события пока не прокомментировали.

19 февраля этого года БПЛА также атаковали Самарскую область РФ. Они попали по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу, там вспыхнул пожар.

А вечером 3 марта произошел большой пожар на нефтебазе/нефтеперекачивающей станции в Чертково Ростовской области России. Пожар на нефтепроводе и "массированную атаку" подтвердил и.о. губернатора Ростовщины Юрий Слюсарь.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 3 марта в районе нефтеперерабатывающего завода в Уфе произошел взрыв, зафиксированный камерами наблюдения. По предварительным данным, инцидент произошел около 2:38 по местному времени, и перед взрывом местные жители слышали шум, похожий на пролет дронов.

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