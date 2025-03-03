Движуха в Уфе в районе НПЗ: россияне пожаловались на шум дронов и "толчки". Видео

Ночью 3 марта в районе нефтеперерабатывающего завода в Уфе произошел взрыв, зафиксированный камерами наблюдения. По предварительным данным, инцидент произошел около 2:38 по местному времени, и перед взрывом местные жители слышали шум, похожий на пролет дронов.

Видео дня

На попавших в сеть видео виден момент падения обломков беспилотников на территорию завода. Как сообщают жители Уфы, взрыв сопровождался "толчками", почувствованными даже в своих квартирах.

После взрыва на предприятии начался пожар, а местные жители слышали неприятный запах.

Однако официальной информации со стороны властей пока не поступало. Российские Telegram-каналы сообщили об атаке неизвестных БПЛА.

По предварительной информации, "прилет" был на местном нефтехимическом предприятии "Уфаоргсинтез", или Уфимский нефтеперерабатывающий завод. Это одно из четырех промышленных градообразующих предприятий по переработке нефти в Уфе.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что этой ночью неизвестные дроны атаковали Уфимский НПЗ, являющийся одним из крупнейших в России. Мощность Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса, состоящего из нескольких компаний, составляет около 20 миллионов тонн нефти в год.

"Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России. По общим объемам переработки регион Башкортостан входит в топ-5 нефтеперерабатывающих центров страны", – отметил он.

НПЗ в Уфе имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку входит в группу предприятий, снабжающих топливом ВС РФ. Там производится авиационное топливо, дизельное топливо для военной техники и смазочные материалы, необходимые для эксплуатации бронетехники, авиации и автомобильного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в субботу, 1 марта, в Краснодарском крае РФ было неспокойно. Регион атаковали беспилотники, заявляли оккупанты. Этой же ночью вспыхнул другой масштабный пожар – в городе Владимир на складах буровых жидкостей огонь охватил площадь 3,5 тысяч кв. м.

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