В России БПЛА атаковали Сызранский НПЗ: вспыхнул пожар. Видео

В ночь на среду, 19 февраля, БПЛА атаковали Самарскую область РФ. Они попали по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), там вспыхнул пожар.

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В сети россияне публиковали кадры горящего НПЗ. Атаку дронов на этот объект подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Он утверждает, что на территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Внимание! На данный момент в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА", – добавил он.

Сызранский НПЗ принадлежит компании "Роснефть". Мощность завода составляет 8,9 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает ассортимент нефтепродуктов, в частности, моторное топливо и другие продукты нефтепереработки. На заводе работают более 2,2 тысяч человек.

Ранее НПЗ был атакован в марте 2024 года, после чего его производительность временно снизилась до 6 млн тонн в год, что составило около 70% от номинальной мощности.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций успешно отработали по враждебным целям в Краснодарском крае РФ. Были поражены два важных предприятия, работающих на военно-промышленный комплекс страны-оккупантки – Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская".

Последняя получила серьезные повреждения, из-за чего приостановила работу. А на Ильском нефтеперерабатывающем заводе по состоянию на вечер понедельника, 17 февраля, продолжался пожар.

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