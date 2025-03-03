В Ростовской области РФ раздался взрыв: горит нефтебаза в Чертково. Фото и видео

Вечером 3 марта в Чертково Ростовской области России произошел крупный пожар на нефтебазе/нефтеперекачивающей станции. Перед этим было слышно взрывы – вероятно, объект атаковали беспилотники.

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Пожар на нефтепроводе и "массированную атаку" подтвердил вр.и.о. губернатора Ростовщины Юрий Слюсарь. По его словам, персонал оперативно эвакуировали.

"На место выехали дежурные экстренные службы. Предварительно, пострадавших нет", – сообщал россиянин по состоянию на 21:20 понедельника.

Напомним, что взрывы в Чертково также раздавались в ночь на 8 февраля. Целью атаки БПЛА называли нефтеперекачивающую станцию, которая расположена в 8 километрах от населенного пункта. Но в тот раз масштабного пожара зафиксировано не было.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 3 марта в районе нефтеперерабатывающего завода в Уфе произошел взрыв, зафиксированный камерами наблюдения. Перед этим местные жители слышали шум, похожий на пролет дронов.

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