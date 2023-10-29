Атаку на нефтеперерабатывающий завод под Краснодаром устроила СБУ, поражено дорогостоящее оборудование – источник

Атаку на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России устроила Служба безопасности Украины. По результатам спецоперации поражено дорогостоящее оборудование оккупантов.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных информированных источников. Отмечается, что Афипский НПЗ, снабжавший топливом кремлевскую армию, атаковали два беспилотника СБУ.

Указанный объект только за прошлый год произвел более 7 млн тонн авиационного горючего. Его использовала вражеская военная авиация, ежедневно атакующая Украину. Этот факт сделал НПЗ очень важной целью. По итогам операции поражено несколько новых установок завода по переработке горючего.

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По предварительным данным, загорелось и несколько резервуаров с нефтью. Теперь у россиян будет меньше ресурсов для авианалетов в Украину.

Напомним, атака произошла ночью 29 октября. После взрыва на территории предприятия было видно зарево и сильный пожар, хотя официально в РФ, как всегда, подтвердили лишь "легкое возгорание" и отсутствие пострадавших.

Афипский НПЗ в мае 2023 года уже посещала "бавовна" после атаки дронов. Тогда после мощного взрыва на территории завода загорелась установка по перегону мазута, а пожар охватил площадь около 100 кв. м.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также 29 октября российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту со стороны временно оккупированной Керчи, а позже и со стороны Тамани. Тем временем в Ростовской области работала ПВО, местные власти заявили об атаке.

– Накануне в МИД РФ заявили, что один из "украинских БПЛА" во время атаки на Курскую АЭС 26 октября якобы врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены, а два других якобы "упали на комплекс административных зданий". Инцидент там был назван "актом ядерного терроризма".

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