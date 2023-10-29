БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод под Краснодаром: раздался взрыв и виднелось зарево. Видео

Ночью воскресенья, 29 октября, в Краснодарском крае России неизвестный беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод. После взрыва на территории предприятия было видно пламенное зарево.

Официально в стране-агрессоре подтвердили лишь "легкое возгорание" и отсутствие пострадавших. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По их данным, около 03:24 воскресенья на территории Афипского НПЗ в Северском районе упал БПЛА. После взрыва там произошло "локальное возгорание".

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Пропагандисты утверждают, что службы завода в течение получаса сами оперативно потушили пожар.

"Причины происшествия устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет", – пишут российские паблики.

Там также процитировали заявление минобороны РФ, утверждавшее, что в течение этой ночи российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 36 беспилотников самолетного типа – над акваторией Черного моря и северо-западной частью оккупированного Крыма.

Напомним, что Афипский НПЗ уже подвергался "бавовне" из-за атаки дронов. Это было ночью 31 мая, когда после мощного взрыва на территории завода загорелась установка по перегону мазута. Тогда пожар охватил около 100 кв. м площади.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 26 октября в России жаловались из-за атаки "украинских" дронов на Курскую АЭС, расположенную в Курчатове. Пропагандисты даже утверждали, что один из БПЛА "взорвался возле склада с ядерными отходами".

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