Захарова заявила, что 'украинский дрон' врезался в состав ядерных отходов Курской АЭС, и пожаловалась на 'терроризм'

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что один из "украинских БПЛА" во время атаки на Курскую АЭС 26 октября якобы врезался в склад ядерных отходов,повредив его стены, а два других якобы "упали на комплекс административных зданий". Инцидент она назвала "актом ядерного терроризма".

Комментарий Захаровой был опубликован 28 октября на сайте МИД страны-агрессора. "Вечером 26 октября Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами", – утверждается в заявлении.

Захарова добавила, что "по предварительным данным", в БПЛА якобы "применялись компоненты, поставленные западными странами".

"Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма", – выдала спикер МИД страны-агрессора.

Видео дня

По ее словам, украинские власти якобы "не могли не осознавать", что последствием налета "могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран".

Захарова также призвала все правительства "выступить с решительным осуждением варварских действий Киева".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские пропагандисты заявили, что вечером 26 октября ВСУ якобы трижды попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. По их словам, на работу станции инциднт не повлиял, никто из людей не пострадал.

– Перед этим, в ночь на 25 октября РФ ударили по территорию вблизи Хмельницкой АЭС. Вследствие атаки были обесточены 1860 потребителей в Славуте и Нетешине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!