Захарова заявила, что "украинский дрон" врезался в состав ядерных отходов Курской АЭС, и пожаловалась на "терроризм"
Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что один из "украинских БПЛА" во время атаки на Курскую АЭС 26 октября якобы врезался в склад ядерных отходов,повредив его стены, а два других якобы "упали на комплекс административных зданий". Инцидент она назвала "актом ядерного терроризма".
Комментарий Захаровой был опубликован 28 октября на сайте МИД страны-агрессора. "Вечером 26 октября Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами", – утверждается в заявлении.
Захарова добавила, что "по предварительным данным", в БПЛА якобы "применялись компоненты, поставленные западными странами".
"Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма", – выдала спикер МИД страны-агрессора.
По ее словам, украинские власти якобы "не могли не осознавать", что последствием налета "могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран".
Захарова также призвала все правительства "выступить с решительным осуждением варварских действий Киева".
Как сообщал OBOZ.UA:
– Российские пропагандисты заявили, что вечером 26 октября ВСУ якобы трижды попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. По их словам, на работу станции инциднт не повлиял, никто из людей не пострадал.
– Перед этим, в ночь на 25 октября РФ ударили по территорию вблизи Хмельницкой АЭС. Вследствие атаки были обесточены 1860 потребителей в Славуте и Нетешине.
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