'Алло, это Пригожин! Где мои виброснаряды?' Сеть взорвалась мемами после бандероли с 'сюрпризом' для Симоньян

Сеть взорвалась мемами и фотожабами после новости о бандероли для российской пропагандистки Маргариты Симоньян, в которой нашли "вибропулю". Пользователи воспользовались случаем задеть основателя российского ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, регулярно жалующегося на "снарядный голод" у своих наемников.

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OBOZREVATEL собрал наиболее яркие реакции пользователей сети. В частности, депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram отметил: "Официально! Китай уже начал поставку вибропуль на Россию", поскольку Симоньян сообщила, что пакет якобы поступил из Гонконга (чтобы посмотреть фотожабы, проскролльте новость дальше).

Также в сети обратились к Пригожину, отметив, что это поступили его "виброснаряды".

Не обошли вниманием также мужа пропагандистки, Тиграна Кеосаяна: "Сегодня вечером, Симоньян – Кеосаяну: "Ты куда, дурак, посылку заказал?!"

Напомним: 19 мая Симоньян пожаловалась, что на ее имя на работу пришла бандероль якобы со следами взрывчатки. Однако позже она показала содержимое пакета – внутри был предмет для интимных развлечений.

"Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это какая-то "вибропуля" для сексуальных приключений. А по-моему, так пенал какой-то. Моя жизнь становится все интереснее", – написала пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– пропагандисты в России заявили, что на их имена начали поступать посылки с бюстами, похожими на тот, который, начиненный взрывчаткой, презентовали пропагандисту Владлену Татарскому в день его ликвидации. Позолоченные бюсты маршала Жукова получили, в частности, несколько так называемых российских военныхкоров и военных экспертов;

– национальный антитеррористический комитет РФ 3 апреля заявил, что ликвидация пропагандиста Владлена Татарского якобы была спланирована украинскими спецслужбами. Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где военкор проводил мероприятие, в ведомстве назвали "терактом".

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