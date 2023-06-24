Аброськин: с бунтом 400 тыс. заключенных в РФ не справится ни один спецназ, Пригожин договорился с ворами в законе

В разгар военного переворота, который устроили "вагнеровцы", в московских пенитенциарных учреждениях начали бунтовать заключенные. На данный момент, по сообщениям из РФ, известно о "проблемах" в следственном изоляторе "Водник" и в знаменитой "Бутырке", в которых содержатся в том числе узники путинского режима. Однако если начнется цепная реакция и бунтовать начнут в других зонах, с этим система справиться точно не сможет.

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Такое мнение в разговоре с OBOZREVATEL выразил бывший первый замначальника НПУ – руководитель криминальной полиции, а сейчас военнослужащий ВСУ Вячеслав Аброськин.

По его мнению, бунты могут привести к необратимым последствиям. "Если одновременно поднимется бунт во всех зонах, то никакой спецназ не справится. Спецподразделения российской Федеральной службы исполнения наказаний недостаточно – будут привлекать из разных служб, например ФСБ, МВД, но и это не особо поможет. Этому есть примеры еще во время Советского Союза, когда захватывали зоны не на один день. Даже если взять у нас, в Украине, то когда в Одессе подняли бунт и спалили тюрьму, ее пришлось потом просто закрыть", – говорит Аброськин. Также он убежден, что более 400 тыс. заключенных невозможно будет распределить по разным колониям.

Что касается причин для бунтов, то очень вероятно, что они начались по предварительной договоренности главаря так называемой ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с российскими ворами в законе.

"Есть подтверждение, что от воров было письмо-обращение заключенным не идти на договоренности с МО, не идти воевать, не нарушать воровской кодекс, потому что потом могут возникнуть проблемы", – сообщил генерал полиции.

Сначала вербовкой заключенных в тюрьмах занимался Пригожин, который, по словам Аброськина, давал им определенные обещания, которые все же сдержал. В том числе занимался похоронами, оказывал помощь семьям.

"Но сегодня массовой вербовкой заключенных занимается минобороны РФ. Из тюрем уголовников привозят на позиции совсем не обучая, просто дают в руки оружие, а те гибнут. И никто потом не занимается никакой поддержкой семей и т. д. Так что у заключенных есть, скажем так, негатив именно к МО, а позитивное отношение как раз к международному преступнику Пригожину. Он однозначно в авторитете у осужденных", – рассказал бывший начальник украинской криминальной полиции.

По его словам бунты в зонах управляются ворами в законе и их можно довольно быстро организовать.

"Все тюрьмы поделены между ними. И Пригожину необязательно контактировать с каждой тюрьмой, для этого есть воры в законе. Он мог поговорить с 3-4 людьми, которые принимают решения, – этого достаточно. А в итоге бунты поднимутся по всей России. У Пригожина есть связи с российскими ворами, такая информация есть", – поделился бывший правоохранитель.

По его мнению, бунты могли быть заранее продуманы и подготовлены – по аналогии с тем, как сейчас развиваются события, как организованно идут колонны "вагнеровцев" на Москву.

Генерал полиции также считает, что если бунты в российских зонах приведут к выходу осужденных на улицы, то это грозит в первую очередь резким всплеском преступности в РФ. Причем часть из внезапно оказавшихся на свободе присоединится к "вагнеровцам" в попытке захватить власть.

"Если развитие событий будет иметь успех для "вагнеровцев", то, думаю, заключенные присоединятся к ним. Наверное, уже есть какие-то договоренности, есть информация. Тем более что уже начались бунты. Я думаю, что это все согласованные действия", – поделился генерал полиции.

Причем одним из мотивов зеков поддержать Пригожина является то, что российское минобороны отправляет заключенных на войну как пушечное мясо.

"Анализирую информацию из уголовного мира. В последнее время МО РФ забирает заключенных на войну в приказном порядке, то есть не спрашивая согласия. Потому есть массовые побеги с передовой – 60, 90, 100 человек, а российские силовики расстреливают этих людей. Так что среди зеков, в преступном мире, очень большое недовольство", – говорит Аброськин.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу. В связи с действиями так называемой ПИК с экстренным обращением выступил российский президент Владимир Путин. Он набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции, а также о том, что мятежники нанесли "удару в спину" России. Тем временем колонны наемников двигаются на Москву.