А украинский след будет? В России заявили о задержании в Дагестане троих мужчин, им уже 'шьют' связь с 'Крокусом'

В Дагестане, входящем в состав РФ, российские силовики утром 31 марта устроили "контртеррористическую операцию". По ее итогам в российском национальном антитеррористическом комитете отчитались о том, что задержаны были трое мужчин, которые, по версии российских силовых структур, "планировали теракты".

Задержанных, похоже, будут привязывать к нападению на "Крокус Сити Холл", совершенному 22 марта. По крайней мере, "инсайды" о существовании такой связи уже публикуют российские пропагандистские СМИ.

По данным оппозиционного российского телеканала "Дождь", режим КТО был введен утром 31 марта в двух районах Махачкалы и Каспийска. В рамках "контртеррористической операции" в национальном антитеррористическом комитете РФ, созданном для координации действий различных силовых структур, заявили о задержании троих мужчин. Они, по версии российских властей, "планировали совершить террористические преступления", а в квартирах, где находились задержанные, утверждают силовики РФ, "обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство".

Но особо подчеркивают, что "пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет".

И это уточнение, судя по появившемуся в сети видео утренних событий в Дагестане, имеет причины. Ведь на кадрах видны вооруженные российские силовики во дворе многоэтажки, палящие из огнестрельного оружия по окну на пятом этаже многоквартирного дома, подвергая этим опасности его жильцов. Из окна уже валит дым. Происходящее снимает житель соседнего дома.

При этом примечательно, что "террористы", согласно версии российских властей, сидящие на груде автоматов, боеприпасов и взрывчатки, от сотрудников ФСБ не отстреливаются.

Никаких подробностей о личностях задержанных официальные источники не приводят. Однако неофициальную пока "повестку" вовсю отрабатывают российские пропагандисты.

Так, одно из провластных изданий в Telegram начало распространять сообщение своих "источников" о том, что трое задержанных якобы причастны к теракту в Подмосковье 22 марта.

"Задержанные сегодня в Дагестане в ходе КТО граждане среднеазиатской республики по предварительной информации имели прямое отношение к террористам, которые напали на "Крокус Сити холл", – гласит сообщение.

О том, каким образом привязать задержанных в Дагестане людей к Украине, в России, похоже, еще размышляют.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус" и подожгли здание. Согласно официальным сообщениям РФ, погибли более 130 посетителей концертного зала (подавляющее большинство – не от пуль, а от огня и дыма), пострадали сотни.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ-К, там даже показали снятое нападающими видео из "Крокус Сити Холла". Однако российские чиновники во главе с диктатором Владимиром Путиным упорно пытаются повесить теракт на Украину. Кроме самого "президента" РФ Украину в нападении на "Крокус Сити Холл" обвинили ряд депутатов госдумы, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава совбеза РФ Николай Патрушев и его заместитель Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, спикер МИД РФ Мария Захарова и другие.

Аналитики ISW объяснили, почему Кремль обвиняет Украину в теракте в "Крокусе". Они также предостерегли, что игнорирование настоящих причин и исполнителей нападения сыграет с Россией злую шутку.

Тем временем в России, объявившей себя главным "денацификатором" на планете и развязавшей полномасштабную войну против Украины под предлогом "поиска и уничтожения нацистов" после теракта начались гонения на мигрантов из Центральной Азии. Людям "неславянской внешности" жгут ларьки, не дают работать, их избивают, оскорбляют и выселяют из квартир.