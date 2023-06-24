'А разговоров-то было': как соцсети отреагировали на 'договорняк' Пригожина с Путиным. Фото

В России 24 июня, разгорелось противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны. Глава ЧВК Евгений Пригожин бросил вызов военному командованию государства-террориста. Вмиг вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону. Но уже вечером Пригожин дал заднюю и объявил, что возвращается в полевые лагеря.

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Так, пока "вагнеровцы" сворачивают свое оружие и технику и понемногу покидают город, в сети появились мемы на "договорняк" Пригожина с главой РФ Владимиром Путиным. В шоке от происходящего даже российские пропагандисты. OBOZREVATEL собрал самые яркие реакции (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Начнем с того, что даже в Telegram-канале самого Пригожина его сообщение об уходе восприняли, как клоунаду. Под постом наибольшее количество реакций в виде эмодзи с клоуном.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – заявил Пригожин.

Военкоры и пропагандисты тоже выразили свое возмущение непонятной логикой Пригожина.

Кроме того, пользователи сети – и украинцы, и россияне попросту посмеялись с такого поступка главы ЧВК. Каких только мемов не увидишь в Интернет. Большинство из них – о неспособности Пригожина завершить дело до конца и пустозвонстсве.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

Против Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к мятежу, а ФСБ потребовала от "вагнеровцев" задержать Пригожина.

Ночью стало известно, что в Москве и Ростовской области объявлен план "Крепость": силовики ищут Пригожина и "вагнеровцев".