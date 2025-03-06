Обвиняли в притязаниях: профессора Иосифа Лося уволили из Львовского университета им. Франко

Львовский национальный университет имени Ивана Франко объявил об увольнении 87-летнего профессора Иосифа Лося с должности преподавателя кафедры зарубежной печати и информации. Это произошло после обвинений в притязаниях со стороны студенток университета.

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Ректор университета Владимир Мельник подписал приказ об увольнении профессора 5 марта, после того как комиссия по этике и профессиональной деятельности университета приняла решение по аморальному поведению Лося. Об этом сообщает ZAXID.NET.

"Учитывая решение комиссии по вопросам этики и профессиональной деятельности Ученого совета Львовского национального университета имени Ивана Франко относительно совершения профессором кафедры зарубежной прессы и информации факультета журналистики Лосем Иосифом Дмитриевичем аморального действия, несовместимого с функциями преподавателя высшей школы, нарушение п. 3 ч. 11.12 раздела 11 Устава университета о соблюдении норм педагогической этики, морали, уважения к чести и достоинству лиц, обучающихся в университете, приказываю уволить Иосифа Лося", – говорится в приказе.

При этом Иосифу Лосю выплатят компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск.

Первой, кто обнародовал информацию о случаях домогательства, стала журналистка Екатерина Родак, описавшая свой опыт. Она заявила, что, будучи 19-летней студенткой, пережила домогательства со стороны Лося. После публикации десятки других женщин поделились подобными историями. Они рассказали о недопустимом поведении преподавателя, которое длилось в течение многих лет. Екатерина также обратила внимание на письменные жалобы студентов, поданные в университет, однако администрация не реагировала на эти обращения.

"Обвинения в адрес Иосифа Лося за эти несколько дней выдвинули уже десятки женщин. Мы имеем десятки сообщений в соцсетях, пять официальных обращений к уполномоченному по правам человека, семь заявлений на имя председателя комиссии, которые я принесла, но я знаю, что есть еще больше заявлений, которые были отправлены официально, минимум три звонка на горячую линию ОО "Ла Страда" по поводу именно этого профессора", – сказала Родак.

Комиссия университета на основании собранных доказательств рекомендовала ректору уволить профессора, отметив, что его поведение не отвечает стандартам педагогической деятельности высшей школы. Несмотря на это, сам Иосиф Лось отрицает все обвинения и намерен обратиться в суд, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее на факультете журналистики Львовского национального университета отреагировали на ситуацию и опубликовали официальное распоряжение по отстранению Иосифа Лося от работы на время служебного расследования.

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