Режиссера Александра Балабана отстранили от работы в КНУКиМ после обвинений в харасменте: что происходит

В Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиМ) отреагировали на обвинения в харасменте и травле в адрес преподавателя и режиссера Александра Балабана. Его отстранили от работы.

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Об этом сообщили на странице Факультета кино и телевидения КНУКиМ в Instagram. "Информируем, что с 03.02.2025 года Александр Ильич Балабан НЕ работает в университете", – говорится в сообщении.

Ранее бывшая студентка Александра Балабана актриса Елизавета Яковишина рассказала, что преподаватель проводил "антицеллюлитные массажи студенткам в отдельных аудиториях" и называл их "проституками" и "бл*дями".

Также, по ее словам, преподаватель был не против того, чтобы выступать на оккупированной территории Луганской области, и злоупотреблял алкоголем.

"Мерзкие и совершенно непонятные сцены с обнажением девушек – это была норма. Мы знали, как выглядит грудь каждой сокурсницы, и тех, кто нам преподавал, и тех, кто был курсом старше. Буквально против своей воли. Каждый день мы слышали, что девушки – проститутки, а парни будут рапсом торговать. Выйти в туалет во время репетиции, разминки или, не дай бог, спектакля было недопустимо. Неважно, час или пять вы уже там сидите. Травля, буллинг, контроль, прямые обвинения и запугивания, разглашение личной информации, сталкинг – это была база существования в университете", – написала в комментариях другая выпускница Екатерина Полякова.

Руководство Факультета кино и телевидения заявило, что не может оставаться в стороне от информации, которая распространилась в социальных сетях.

Там решили выяснить достоверность обстоятельств, изложенных в сети; усилить контроль соблюдения этических норм участниками образовательного процесса; специалистам социально-психологического центра провести цикл тренингов и вебинаров среди преподавателей и студентов.

Напомним, с чего все началось: 20 января в сети появилось анонимное видео, в котором преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, режиссера и художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам.

Этим делом уже занялась полиция, впоследствии будет решен вопрос о правовой квалификации.

Как сообщал OBOZ.UA, после скандала с Билоусом заговорили и о других проблематичных преподавателях у Карпенко-Карого. Это, в частности, Юрий Высоцкий, которого обвиняют в сексуальных домогательствах студенты и актеры, которые учились в заведении, где он преподает.

По словам студентов, которые у него учились, педагог постоянно оказывал психологическое давление на студентов, что вызвало у них сильный страх. Сам 74-летний актер отрицает всю информацию, которая распространяется о нем в сети.

Также появилась информация о методах преподавателя Льва Сомова. Он оскорблял своих студентов, постоянно использовал грубую брань и даже бросался бутылками с водой. Особенно активно он травил девушек.

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