Лапал во время пары и устроил эротическую фотосессию: заслуженного деятеля искусств Владимира Галицкого обвинили в домогательствах

Студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого обвинили старшего преподавателя кафедры кинорежиссуры и кинодраматургии Владимира Галицкого в сексуальных домогательствах. По словам соискательниц образования, 69-летний заслуженный деятель искусств Украины неоднократно демонстрировал свой непрофессионализм, позволяя себе откровенно щупать девушек или общаться с ними на слишком откровенные темы.

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О неприемлемом поведении педагога студентки высшего учебного заведения решили рассказать NGL.media. По словам одной из соискательниц образования, персонал университета уже долгое время знает о деятельности преподавателя, однако никак на это не реагирует.

Обвинения в сторону Владимира Галицкого

23-летняя Дарья Пасечник поделилась: первая неприятная ситуация между ней и преподавателем произошла, когда она училась на первом курсе. По словам девушки, на одном из занятий Галицкий решил провести мастер-класс по портретной фотографии. Он попросил студентку стать моделью и сперва пара проходила абсолютно нормально, пока заслуженный деятель искусств Украины не начал переходить границы дозволенного.

"Это начиналось невинно – он просто указывал, как правильно мне вернуться, куда смотреть. Потом он начал своими руками прикасаться к моему лицу, поворачивать его так, как нужно. Постепенно его руки начали опускаться все ниже и ниже. И он сначала якобы так случайно коснулся моей груди, а потом он все чаще и чаще туда спускался. В какой-то момент он уже даже не скрывал, что он их трогает. И это все происходило на глазах всей группы, он просто своими руками облапал полностью мою грудь", – высказалась Пасечник.

Соискательница образования призналась: в тот момент не понимала, как нужно реагировать на деятельность преподавателя, ведь находилась в шоковом состоянии. Она добавила, что такой поступок Владимира Галицкого был далеко не самым плохим, ведь его одногруппницам он мог предложить интим втроем с его женой.

Другая студентка университета Карпенко-Карого, решившая сохранить анонимность, отметила: преподаватель достаточно неплохой "психолог" и профессиональный манипулятор, ведь умеет легко расслабить собеседницу, которая не сразу понимает, что с ней происходит что-то ненормальное. Это девушка испытала на собственном опыте. По словам соискательницы образования, в высшее учебное заведение она поступила сразу на второй курс, ведь до этого получала образование в Беларуси. Ей нужно было сдать академразницу, поэтому она встретилась с Владимиром Галицким на станции метро в 14:00, как ей сказал преподаватель.

Тогда она решила показать заслуженному деятелю искусств Украины несколько собственно сделанных кадров. Как отметила девушка, эти фотографии были несколько нестандартными, ведь в большинстве случаев она фотографировала женщин и мужчин в экстравагантном контенте. Работы студентки сильно понравились преподавателю, так что в тот момент, когда ее телефон разрядился, он решил не прекращать встречу, а предложил переместиться в другое место.

"Тогда он сказал, что у него рядом рабочая студия. Он заметил, что на улице холодно, а у него на студии есть какие-то вещи, говорил что-то типа: "Ну, что ты так одета, потом заболеешь, оно тебе нужно". Когда мы пришли, я сразу поставила телефон на зарядку, отогревалась, потому что мне действительно было холодно", – поделилась девушка, – "Потом он предложил выпить. Я подумала, чего бы нет? Он был поддерживающим. И мне, человеку, который переехал на новое место, которому не хватает поддержки, он очень хорошо внушал уверенность и расслабленность. Поэтому мне было комфортно и спокойно, потому что он всегда классно маневрировал фразами, типа, что я особенная, говорил что-то такое: "Все другие девушки, крошечные такие писюшки, которые еще не знают, что такое секс, что такое искусство". Меня почему эти фразы тогда не смущали".

Соискательница образования вспомнила, что в тот день Галицкий делал ей очень много комплиментов, но в один момент ситуация стала кардинально иной. Девушке позвонила одногруппница, поэтому она планировала возвращаться домой, но преподаватель ее отговорил. По его словам, метро скоро закроется и она никуда не успеет добраться, так что лучше остаться в студии. Они продолжили выпивать, а в разговоре появлялось все больше интимных тем, пока преподаватель не предложил соискателю образования сделать фотосессию, где она должна быть полностью голой. Девушка согласилась.

Студентка отметила, что сначала все проходило более или менее спокойно, пока Галицкий не стал предлагать слишком откровенные вещи. По словам девушки, преподаватель просил помастурбировать на камеру, а позже прикоснулся своими пальцами к ее интимным местам. Студентка вспомнила: в тот момент успокаивала себя мыслями о том, что скоро все это закончится. Утром преподаватель удалил кадры из телефона. Как отметила соискательница образования, она не рассказала об этой ситуации в деканате, потому что боялась потерять шанс учиться в университете.

Другая студентка университета Карпенко-Карого отметила, что Владимир Галицкий никогда не стеснялся разговаривать с девушками на интимные темы.

"Наше общение было непонятным. Этот опыт я воспринимаю как закалку для мозга и психики. С одной стороны, никто меня насильно не расспрашивал, я сама ему давала ответы. Но! Сейчас я считаю, что подобные темы педагог не должен поднимать с этической точки зрения. Первый курс – это еще дети, которые не совсем понимают свои действия. Я не сбрасываю на него всю ответственность, ведь тогда считала себя достаточно взрослой. Но на тот момент чувствовала определенную манипуляцию, которая со мной сработала", – поделилась она.

Реакция преподавателя

Однако сам Владимир Галицкий все обвинения отрицает. Более того, заслуженный деятель искусств Украины отмечает, что ни лично он, ни администрация вуза не слышали подобных заявлений.

"Я впервые от вас это слышу. Что я могу сказать? Что за студенты, какие обстоятельства? Что это было? Я хочу видеть этих людей. Никаких прикосновений ничего такого не было. Может, я когда-то бессознательно обидел кого-то, но чтобы раздевать или лапать, то такого не было", – утверждает преподаватель.

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