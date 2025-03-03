Обвиняют в домогательствах: комиссия по этике ЛНУ им. Франко рекомендует уволить профессора Иосифа Лося. Видео

Профессора Иосифа Лося, который преподает на факультете журналистики Львовского университета имени Ивана Франко, обвиняют в домогательствах. В связи с этим комиссия по этике и профессиональной деятельности ЛНУ рекомендовала ректору уволить преподавателя из-за его аморальных поступков.

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Об этом сообщает "Суспільне". Во время заседания комиссии выступила бывшая студентка факультета, а сейчас журналистка издания NGL.media Екатерина Родак, которая первой публично рассказала о домогательствах от Иосифа Лося.

По ее словам, раньше она не чувствовала себя в безопасности и не была уверена, что ей поверят и защитят. Рассказать о случившемся ее вдохновили другие женщины и мужчины, которые начали говорить о случаях домогательств в учебных заведениях.

"Обвинения в адрес Иосифа Лося за эти несколько дней выдвинули уже десятки женщин. Мы имеем десятки сообщений в соцсетях, пять официальных обращений к Уполномоченному по правам человека, семь заявлений на имя председателя комиссии, которые я принесла, но я знаю, что есть еще больше заявлений, которые были отправлены официально, минимум три звонка на горячую линию ОО "Ла Страда" по поводу именно этого профессора", – сказала Родак.

По ее словам, студентки ЛНУ неоднократно обращались устно на кафедру зарубежной прессы, к декану и отдельным преподавателям по поводу недопустимого поведения Иосифа Лося, однако реакции не последовало.

Были и письменные жалобы, в частности обращение в Министерство образования от студентов факультета журналистики за 2015 год "по поведению Иосифа Лося, в частности, домогательство". Тогда министерство уведомило об этом обращении университет, в том числе ректора, однако никаких мер принято не было.

Требованием пострадавших от действий преподавателя является расторжение с ним трудового договора.

Представитель уполномоченного по правам человека во Львовской области Тарас Подворный со своей стороны подтвердил, что поступили обращения от бывших студенток по поводу домогательство со стороны Лося. По его словам, они уже направлены в Нацполицию для оценки.

В конце концов по результатам тайного голосования члены комиссии рекомендовали ректору ЛНУ имени Ивана Франко профессору Мельнику Владимиру Петровичу уволить Лося Иосифа Дмитриевича с должности профессора кафедры зарубежной прессы ЛНУ имени Ивана Франко за совершение им "аморального проступка, несовместимого с продолжением работы".

Сам Иосиф Лось не пришел на заседание комиссии по этике и профессиональной деятельности. Он отвергает обвинения и планирует подавать иск в суд.

Ранее на факультете журналистики Львовского национального университета отреагировали на ситуацию и опубликовали официальное распоряжение по отстранению Иосифа Лося от работы на время служебного расследования.

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