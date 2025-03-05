ГБР передало в суд дело об отмывании 140 млн грн экс-начальником одесского ТЦК: подробности дела

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП по подозрению в организации отмывания средств. Его подозревают в получении преступным путем имущества на сумму более 140 миллионов гривен.

Видео дня

За совершенные преступления экс-начальнику одесского ТЦК грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Правоохранители задокументировали факты приобретения членами семьи фигуранта автомобилей в Украине с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен. Кроме того, в ходе расследования установлен ряд зарубежных банковских счетов членов семьи экс-начальника ТЦК и прослежено движение средств, за которые покупалось это имущество.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально не подтверждено.

В ГБР отметили, что подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем. Это осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы имущества, а также через действия, направленные на сокрытие его собственности, прав на него и источников происхождения. Фигурант обвиняется по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем).

Как известно, речь идет о бывшем начальнике Одесского областного ТЦК и СП Евгение Борисове. Напомним, он был задержан в Киеве 25 декабря 2024 года сразу после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн гривен. Государственное бюро расследований получило информацию, что после выхода из изолятора он планировал скрываться от следствия, в частности уехать за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года, когда стало известно о роскошном имении семьи Борисовых в Испании, тогдашнего начальника Одесского областного ТЦК и СП уволили с должности. Впоследствии у него обнаружили еще 188 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении, после чего скандальный военный комиссар скрылся. 24 июля его поймали в Киеве и поместили под стражу. Пытаясь избежать правосудия, бывший чиновник прибегал к конспирации – менял местонахождение, номера телефонов и авто.

Печерский районный суд города Киева избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!