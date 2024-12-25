Планировал уехать за границу: бывшего одесского военкома Борисова повторно задержали и сообщили о новом подозрении. Фото и видео

В Киеве 25 декабря снова был задержан экс-начальник Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов – сразу после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн гривен. Государственное бюро расследований получило информацию, что после выхода из изолятора он планировал скрываться от следствия, в частности уехать за границу.

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Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период) и ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК (организация составления и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа). Деталями поделилась пресс-служба ГБР на официальном сайте.

Он организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не во время исполнения служебных обязанностей, как связанной с защитой Родины.

Служебная проверка и заключение МСЭК позволили бывшему военкому безосновательно получить 165 480 гривен выплат за апрель-июнь 2022 года.

Кроме того, ГБР подозревает Борисова в нарушении ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 209 УК Украины (организация легализации средств, полученных преступным путем) и ведет соответствующее расследование.

В рамках этого уголовного производства суд передал в управление АРМА здание площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 тыс. евро в испанском курорте Марбелья. Первая недвижимость принадлежала матери, вторая – жене фигуранта.

Также суд передал АРМА автомобили Mercedes-Benz EQV стоимостью 2,9 млн, Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 млн и Toyota Land Cruiser 200 за 3 млн гривен. Ими владели жена, мать и теща экс-военкома.

Отметим, что имя подозреваемого ведомство не назвало, но, судя по опубликованной информации, речь идет именно о Евгение Борисове.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что для оформления своей якобы "боевой" травмы фигурант организовал служебный подлог официальных документов, составленных комиссией по расследованию несчастного случая. Таким образом он помешал законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ГБР ранее было направлено в суд два обвинительных акта в отношении этого гражданина, а именно:

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК – приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов стоимостью 142 927 001 гривну, более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК – неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 409 УК – уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения;

в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК – использование заведомо подложного документа.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года, когда стало известно о роскошном имении семьи Борисовых в Испании, тогдашнего начальника Одесского областного ТЦК и СП уволили с должности. Впоследствии у него обнаружили еще 188 млн гривен.

22 июля Борисова уведомили о подозрении в незаконном обогащении, после чего скандальный военный комиссар скрылся. 24 июля его поймали в Киеве и поместили под стражу. Пытаясь избежать правосудия, бывший чиновник прибегал к конспирации – менял местонахождение, номера телефонов и авто.

Печерский районный суд города Киева избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

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