У скандального одесского военкома Борисова обнаружили еще 188 млн грн и сына в СБУ: журналист рассказал подробности

Скандальный военный комиссар из Одессы Евгений Борисов "внезапно обогатился" на 188 миллионов гривень. По версии самого Борисова, он их просто взял взаймы у своего знакомого, владельца известного ночного клуба "Ибица", который нынче проживает в Марбельи, Испания – там же, где военком обзавелся особняком.

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О "находке" сообщил председатель НАПК Александр Новиков после череды проверок деятельности Борисова. А журналист Михаил Ткач у себя в Facebook указал на детали новых обстоятельств.

"Я напомню, когда перед публикацией прошлого расследования я позвонил Борисову и спросил о происхождении имущества, он ответил, что пока не говорил об этом с родными, на которых оно зарегистрировано. Тогда он пояснил, что якобы давно не виделся с ними, видимо, забыл, что встречался совсем недавно. Здесь у меня сразу несколько вопросов. Этот товарищ с виллой сначала засветился в сообщении экс-нардепа Мосийчука и даже была какая-то проверка, по результатам которой Борисов на момент нашей публикации уже остался в должности, потому что нарушений не было обнаружено", – написал журналист.

Ткач продолжил, что среди родных одесского военкома есть и взрослый сын, который занимает руководящую должность в Службе безопасности Украины. Разумеется, это существенно препятствует расследованию в отношении сказочно богатого комиссара в условиях общей мобилизации.

"Борисов "выписал" семье в Испанию водителя, который оказался инвалидом третьей группы и (опять совпадение) братом водителя Борисова. Кто его до последнего покрывал? Я слышал интересные фамилии из высоких кабинетов звонили", – обозначил Ткач, добавив, что бороться с системой можно только системно, иначе "круговая порука" регенерирует коррупцию в нашем обществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский поручил главнокомандующему Залужному уволить скандального военкома Борисова после разразившегося скандала с виллой Испании. Президент указал, что подобные персонажи в армии позорят Украину и память погибших на фронте.

Однако поздней выяснилось, что Борисов продолжил выполнять свои обязанности. А ГБР расследует дело о вероятной причастности к коррупции военкома, семья которого во время войны обзавелась элитным имуществом и автомобилями в Испании.