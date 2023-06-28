Скандального одесского военкома Борисова уволили, расследование продолжается, – Гуменюк

Скандально известного военкома Одесской области Евгения Борисова, у которого журналисты нашли роскошную недвижимость в Испании, уволили с должности. В настоящее время продолжается расследование его возможного участия в коррупционных схемах.

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Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга "Наталья Гуменюк". Пока не будет назначен новый начальник ТЦК, его обязанности временно будет исполнять штабной заместитель.

По словам Гуменюк, после резонанса, вызванного журналистским расследованием относительно роскошной недвижимости главы ТЦК Одесской области Евгений Борисов, он был уволен.

"По состоянию на сейчас хочу отметить, что решение Ставки Верховного Главнокомандующего, которое было провозглашено 23 июня, было реализовано. Полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области", – отметила она.

Расследование возможного участия чиновника в коррупционных схемах продолжается.

"Сейчас проходит процедура – она имеет определенную протяженность во времени – передачи должности и дальнейшей плановой реализации офицера. Сейчас мы не препятствуем деятельности правоохранительных органов, те нарушения и производства, которые были открыты, они продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается, формируется", – сказала Гуменюк.

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