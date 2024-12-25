Экскеровщика киевского метрополитена Брагинского объявили в розыск: в чем его подозревают. Фото

Экс-руководителя коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского правоохранители объявили в розыск. Бывший чиновник указан в базе розыска МВД как лицо, которое укрывается от органов досудебного расследования.

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Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел. Причем датой исчезновения должностного лица указано 20 июня 2024 года, хотя подозрение ему объявили только в ноябре. Дата последнего обновления информации о розыске г-на Брагинского – 24 декабря.

Виктор Брагинский в марте этого года после журналистского расследования написал заявление об увольнении с должности начальника КП "Киевский метрополитен". Дело в том, что журналисты обнаружили у Брагинского неучтенное имущество ориентировочной стоимостью в 52 миллиона гривен.

Глава столицы Виталий Кличко на этот счет сказал, что для него это "неприятные открытия", и посетовал, что "всем в душу не заглянешь".

Позже выяснилось, что во времена Брагинского Киевский метрополитен годами заключал контракты на сотни миллионов гривен с окружением директора.

Как сообщал OBOZ.UA, после обнародования первой части расследования, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отстранит Виктора Брагинского от исполнения обязанностей директора столичного метро.

Уже 15 марта Брагинский написал заявление об увольнении. Обязанности начальника коммунального предприятия с тех пор выполняет главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский, а Кличко заявил, что предоставляет следствию всю информацию.

Вместе с должностью главы столичного метро Брагинский в марте потерял и мандат народного избранника – он был исключен из депутатского корпуса Киевсовета.

Впрочем, в розыск Брагинский попал не только из-за расследования журналистов. В Офисе генпрокурора заявили, что в результате служебной халатности подозреваемого с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесено более 138,5 млн грн убытков.

В ноябре Брагинскому объявили подозрение за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к подтоплению на участке метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

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