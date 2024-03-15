Скандал с руководителем метро Киева: Брагинский написал заявление на увольнение

Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, которого накануне отстранил мэр столицы Виталий Кличко, написал заявление об увольнении. Уже назначен временный руководитель коммунального предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Ранее было обнародовано расследование журналистов в отношении начальника подземки.

"Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение. Обязанности начальника коммунального предприятия будет временно выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский", – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 14 марта, отреагировав на обнародованное расследование журналистов Bihus info, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отстранит начальника столичного метро от исполнения обязанностей, если тот сам не напишет заявление об увольнении.

Кстати, ранее сообщалось, что "Киевский метрополитен" проведет новый тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена в сторону жилмассива Виноградарь. Действующий генподрядчик находится в кризисе и уволил большую часть сотрудников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжают ликвидацию последствий аварии на перегоне между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Объем воды существенно снизился и пока не грозит разрушением тоннеля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!