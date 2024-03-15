Директор киевского метро Брагинский насобирал имущества на 52 млн: расследование, что привело к его отстранению. Видео

Руководитель Киевского метро будет уволен, а также с его махинациями будут разбираться правоохранители. Об этом заявил городской голова столицы Виталий Кличко, посмотревший очередное расследование Bihus.Info.

В частности, журналисты обнаружили у Брагинского имущество ориентировочной стоимостью 52 миллиона гривен. Кличко сказал, что для него это "неприятные открытия".

Также градоначальник посетовал, что "всем в душу не заглянешь". Очевидно, это относится к тому факту, что Брагинский считался креатурой Кличко. Об этом тоже рассказали в расследовании Bihus.Info.

Среди имущества Брагинского журналисты обнаружили две двухкомнатные квартиры в жилом комплексе White Lines. Их приобрели в январе 2024 года и оформили на мать главы Киевского метро. Каждая из этих квартир стоит от 10 миллионов гривен.

Еще одну двухкомнатную квартиру приобрела бывшая супруга чиновника Ольга Брагинская. Речь идет о жилье за 3 миллиона гривен в комплексе "Ричмонд". Также Брагинская имеет участок в селе Козин под Киевом. Участок стоит 29 миллионов гривен.

Как утверждают в Bihus.Info, Брагинский несколько лет назад продал за 2 миллиона гривен землю в Киевской области своей сестре – по цене, в десять раз превышающей рыночную.

В Bihus.Info заявили, что это только первая часть расследования, а во второй журналисты анонсируют раскрытие махинаций связанных с Брагинским людей, получавших подряды от самого метрополитена.

До того, как возглавить метро, с 2005-го по 2010 год Брагинский работал на руководящих должностях в ГП "Бердянский морской торговый порт", НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Энергетические проекты-Интернешнл Консалтинг", ГП "Укринтеравтосервис", а также киевской областной дирекции "Укрпочты".

Кстати, ранее сообщалось, что "Киевский метрополитен" проведет новый тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена в сторону жилмассива Виноградарь. Действующий генподрядчик находится в кризисе и уволил большую часть сотрудников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжают ликвидацию последствий аварии на перегоне между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Объем воды существенно снизился и пока не грозит разрушением тоннеля.

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