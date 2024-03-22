Подтопление метро: городские власти Киева просят правоохранителей расследовать некачественное строительство тоннеля

Городские власти обратится в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении по разработке проектной документации строительства перегонного тоннеля между станциями метро "Демеевская"-"Лыбидская".

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор во время эфира на ТРК "Киев".

"Городские власти обратится в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного правонарушения с целью установления качества проектной документации строительства участка метро на Оболонско-Теремковской линии, а также о соответствии выполнения строительных работ в сложных геологических условиях на участке между станциями "Демеевская"-"Лыбидская" , – отметил Руслан Кандибор.

По его ловам, Метрополитен заказывал свою экспертизу в научно-исследовательском судебном экспертном учреждении, по выводам которого первоисточником возникшей ситуации была некачественная проектная документация и некачественное само строительство.

Напомним, что перегонные тоннели между этими станциями сооружались в 2008-2010 годах в пойме реки Лыбидь подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении, с применением механизированного и немеханизированного способов.