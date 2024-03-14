Кличко: Брагинский будет отстранен от должности директора метро Киева, дальше им будут заниматься правоохранители

После того, как расследование выявило хищение и незадекларированные активы у директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, он будет отстранен от исполнения обязанностей. Или он сам напишет заявление на увольнение.

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram. Таким образом, он отреагировал на обнародованное вечером в четверг, 14 марта, расследование Bihus info о хищении в столичном метро.

Кличко подчеркнул, что в дальнейшем Брагинским займутся правоохранительные органы.

"Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. А дальше фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные", - сообщил мэр Киева.

Кличко добавил, что "когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, – выглядит это слишком плохо", имея в виду Брагинского.

Виктор Брагинский занимает должность директора Киевского метрополитена с 2014 года. С тех пор в столичном метро новых обещанных станций не прибавилось. А вот в родные руководителя добавилось многое. О имениях, квартирах, авто родственниках и тех, кто так и не попал в декларацию Брагинского, рассказали журналисты Bihus info в своем расследовании.