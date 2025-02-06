Экс-командира 155-й бригады оставили под стражей, но уменьшили залог: подробности дела

Экс-командир 155-й бригады отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Дмитрий Рюмшин останется под стражей. Суд отказался отпускать Рюмшина на поруки, однако уменьшил размер залога до 50 млн грн.

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Как сообщает "Суспільне", Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию стороны защиты и оставил в силе избранную меру пресечения для Дмитрия Рюмшина. Экс-командира 155-й ОМБр "Анна Киевская" будут содержать под стражей до 19 марта.

Суд также отказал в ходатайстве отдать Рюмшина на поруки.

В то же время размер залога военному уменьшили с 90 млн грн до 50 млн грн.

По просьбе прокурора заседание закрыли.

У здания суда перед началом заседания несколько десятков человек собрались в поддержку Рюмшина. Часть из них пошла в зал. На судебное заседание также пришли несколько военных.

После того, как судьи объявили о закрытом режиме заседания, сторонники экс-комбрига стали выкрикивать: "Позор".

В чем обвиняют Дмитрия Рюмшина

Экс-командира 155-й ОМБр "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина обвиняют в массовых случаях самовольного оставления части (СОЧ) военными.

31 декабря украинский военный журналист Юрий Бутусов заявил о массовом дезертирстве и СОЧ военнослужащих в 155-м ОМБр. По его данным, в СОЧ ушли не менее 1700 военнослужащих бригады. Еще около 50 сбежали с учений во Франции.

5 января главком ВСУ Александр Сырский приказал усилить подразделение беспилотных систем 155-й ОМБр и уделил особое внимание "проблемным вопросам" этого соединения.

7 января командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что в новой 155-й ОМБр происходили отдельные скандальные случаи. Он доложил президенту Владимиру Зеленскому, как разрешается ситуация.

8 января в Ривненской области ГБР задержало командира одной из рот 155-й ОМБр, бойцы которой массово шли в СОЧ. Его подозревали в том, что он ушел в СОЧ и побуждал к этому других.

А 20 января ГБР задержало Дмитрия Рюмшина по подозрению в разрешении подчиненным идти в СОЧ, что привело к усложнению выполнения отдельных боевых задач из-за недостаточного количества личного состава.

Расследование ведет ГБР, дело находится на контроле Зеленского, Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ГБР Татьяна Сапьян заявила, что бывшее командование 155-й бригады оказывало помощь уклонистам в пересечении границы под видом выезда на обучение в Евросоюзе. Из военных этой бригады, которые ушли в СОЧ во Франции, 12 человек ранее уже задерживали за незаконное пересечение границы.

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