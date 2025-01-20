ДБР задержал бывшего командира 155-й бригады имени Анны Киевской: в чем его обвиняют. Фото

Государственное бюро расследований задержало бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, при котором факты самовольного оставления части его подчиненными приобрели массовый характер. Его подозревают в разрешении подчиненным идти в СОЧ, что привело к усложнению выполнения отдельных боевых задач из-за недостаточной численности личного состава.

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О задержании сообщило в понедельник, 20 января, ДБР. По данным СМИ, речь идет о Дмитрии Рюмшине.

Как информируют в ДБР, подозреваемый не сообщал правоохранительным органам о значительном количестве фактов самовольного ухода с места службы в его бригаде, которые происходили во время выполнения боевых задач на восточном фронте, а также во время подготовки на территории Евросоюза, в частности во Франции.

Установлено, что бывший командир знал о проблемах в бригаде, ведь командный состав воинской части докладывал ему об этом не только устно, но и писал рапорты и донесения о фактах совершения подчиненными военнослужащими уголовных правонарушений — самовольного ухода из воинской части, а также невозвращения из отпусков, командировок. и больничных.

Из-за действий командира, отметили в ДБР, правоохранители не могли начать правовую процедуру поиска и возвращения военнослужащих в воинскую часть и батальонов резерва, или обеспечить отбывание ими наказания за совершенные преступления.

Некоторые подчиненные периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, после чего делали это повторно, испытывая полную безнаказанность за противоправные деяния.

"Систематическое сокрытие бывшим комбригом значительного количества преступлений, совершенных подчиненными военнослужащими, повлекло негативное влияние на деятельность органов управления бригады", - отмечают в ДБР.

Также из-за действий задержанного военнослужащие его бригады самовольно покинули место учебы во Франции.

"В списки лиц, спланированных для прохождения подготовки на территории Республики Франция, полковник безосновательно включил немотивированных к несению военной службы мужчин. Среди них были лица, в отношении которых содержались оговорки и запреты в поручениях и приказах высшего руководства", – подчеркивает следствие.

В частности, как отмечается, на обучение отправились 22 военнослужащих, которые были призваны за мобилизацией из приграничных областей, но место их регистрации находится в других областях, а также 15 военнослужащих, привлекавшихся в 2024 году накануне их мобилизации на военную службу к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска через государственную границу.

В результате 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции, сообщили в ДБР.

"Через действия экскомбрига усложнилось выполнение ВСУ функций обороны и выполнение отдельных боевых задач из-за недостаточной численности личного состава. Это также подорвало престиж и авторитет как воинской части, так и сил обороны в целом, снизило боевую готовность и боеспособность подразделения, и привело к появлению новых военных угроз национальной безопасности Украины", - резюмировали в ведомстве.

Правоохранители готовятся объявить бывшему командиру Дмитрию Рюмшину подозрение по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины (бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения). Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Также планируют послать ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что в декабре прошлого года Рюмшин был отстранен от командования. В январе этого года ДБР начало расследование по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.

Напомним, 8 января в Ровенской области ДБР задержало командира одной из рот 155 ОМБр имени Анны Киевской, бойцы которой массово дезертировали и шли в СЗЧ. Он подозревается в том, что он самовольно покинул часть и побуждал к этому собратьев. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как писал OBOZ.UA:

31 декабря журналист Юрий Бутусов опубликовал расследование, в котором говорилось о массовом дезертирстве и СЗЧ военнослужащих 155-й ОМБр. По его данным, из "Анны Киевской" в СЗЧ ушло по меньшей мере 1700 военнослужащих. Около 50 сбежали из тренировок, организованных во Франции.

Расследованием всех обстоятельств занялось ДБР. Дело находится на контроле Владимира Зеленского, Рустема Умерова и Александра Сырского.

5 января Сырский в ходе ежемесячного совещания приказал усилить подразделение беспилотных систем 155-й бригады. Также главком уделил особое внимание "проблемным вопросам" этого соединения.

7 января командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что в новой 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская" действительно происходили отдельные скандальные случаи. Он доложил верховному главнокомандующему Зеленскому, как разрешается ситуация со 155-ю ОМБр.

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