Скандал в 155-й бригаде: на обучение во Францию отправили 'уклонистов', которых поймали при попытке незаконно пересечь границу

Бывшее командование 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" оказывало помощь уклоняющимся в пересечении границы под видом проведения учений для украинских бойцов в ЕС. Из военных этой бригады, которые ушли в СЗЧ на территории Франции, 12 человек ранее уже задерживали за незаконное пересечение границы.

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Об этом сообщила советница директора ДБР по коммуникациям Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона. Ее слова цитирует Telegram-канал ведомства.

"В списки на обучение во Францию попадали так называемые уклоняющиеся. Это люди, пытающиеся незаконно пересечь границу, находят тех, кто им помогает, и платят за это деньги. Они в результате, когда их задерживают, платят просто административный штраф. И 12 человек "уклонявшихся" попали в списки на обучение во Францию", – рассказала Сапьян.

По ее словам, бывший командир 155 бригады искал именно таких людей и вносил их в списки для отправки на обучение во Францию.

"Это обнаруженная схема, работавшая в бригаде", – сказала советница ДБР.

Она отметила, что следствие устанавливает все причастные и обстоятельства правонарушений в 155-й ОМБ.

Ранее французские медиа распространили информацию, что военные, тренировавшие украинскую бригаду "Анна Киевская" во Франции перед ее отправкой на фронт, заявили о "несколько десятках" случаев дезертирства во время подготовки.

Напомним, 20 января ДБР задержало бывшего командира 155 ОМБР имени Анны Киевской Дмитрия Рюмшина, допустившего массовое самовольное оставление части подчиненными. Его подозревают в разрешении подчиненным идти в СЗЧ, что привело к усложнению выполнения отдельных боевых задач из-за недостаточной численности личного состава.

А 8 января в Ровенской области ДБР задержало командира одной из рот 155 ОМБр имени Анны Киевской, бойцы которой массово дезертировали и шли в СЗЧ. Он подозревается в том, что он самовольно покинул часть и побуждал к этому собратьев. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA:

31 декабря журналист Юрий Бутусов опубликовал расследование, в котором говорилось о массовом дезертирстве и СЗЧ военнослужащих 155-й ОМБр. По его данным, из "Анны Киевской" в СЗЧ ушло по меньшей мере 1700 военнослужащих. Около 50 сбежали из тренировок, организованных во Франции.

Расследованием всех обстоятельств занялось ДБР. Дело находится на контроле Владимира Зеленского, Рустема Умерова и Александра Сырского.

5 января Сырский в ходе ежемесячного совещания приказал усилить подразделение беспилотных систем 155-й бригады. Также главком уделил особое внимание "проблемным вопросам" этого соединения.

7 января командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что в новой 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская" действительно происходили отдельные скандальные случаи. Он доложил верховному главнокомандующему Зеленскому, как разрешается ситуация со 155-ю ОМБр.

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